Frykter for smal vurdering av Eimskip-oppkjøp av Nor Lines

Konkurransetilsynet har i brev av 20. februar 2017 varslet partene om at oppkjøpet av Nor Lines vil nektes av konkurransemessige årsaker.

KS Bedrift Havn mener det er betenkelig at en slik sak bare skal vurderes på konkurransefaglig grunnlag.

Flere samfunns- og miljøhensyn

KS Bedrift Havn forstår at Konkurransetilsynet har sitt regelverk å forholde seg til. Her er det imidlertid flere samfunns- og miljøhensyn å ta, og vi stiller derfor spørsmål ved om det er riktig at Konkurransetilsynet skal kunne avgjøre en slik sak alene.

KS Bedrift Havn har flere bekymringer knyttet til denne saken:

Den konkurransemessige effekten av oppkjøpet vurderes på et meget avgrenset grunnlag, nemlig ene og alene transport av frossen fisk med båt fra nord til syd. Denne saken handler også i høy grad om transport i motsatt retning, fra syd til nord, og at mindre miljøvennlige transportformer kan ta over helt eller delvis dette markedet dersom oppkjøp nektes og en av aktørene på sjø forsvinner. Markedsavgrensningen i saken gjør at man ikke fanger opp og vurderer de konsekvensene vedtaket kan få for bruk av transport langs kysten generelt.

Det tar tid å bygge nye rutetilbud på sjø. Uten flere større aktører som sikrer god og balansert konkurranse på sjøtransport, er det fare for at bilen tar over for båten, fordi bilen er mindre kapitalintensiv og mer fleksibel.

Retningsbalansen mellom lastet og losset godsmengde på fisk i nord er allerede utfordrende. Dersom en større del av fisketransporten går over på bil som følge av nedleggelsen av et sjøbasert tilbud, vil retningsbalansen bli ytterligere forverret. Konsekvensen blir da mer transport på bil og mindre miljøvennlig!

Betenkelig

KS Bedrift Havn mener det er betenkelig at en slik sak bare skal vurderes på konkurransefaglig grunnlag. Vi har hatt en politisk målsetting om mest mulig sjøtransport i mange år. KS Bedrift Havn frykter at et vedtak om å nekte oppkjøp av Nor Lines i realiteten kan bidra til redusert sjøtransport. Det er ikke i noens interesse. I så fall vil snevre konkurransefaglige vurderinger kunne slå bena under sentrale nasjonale miljø- og transportpolitiske mål.

Dersom vi får et dårligere tilbud på kysten og mer transport må gå på land, taper både miljø og klima på det konkurransefaglige alteret. Det er det norske samfunnet på ingen måte tjent med.