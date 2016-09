Ønsket om et permanent museum for de store kongelige samlingene har dukket opp med ujevne mellomrom de siste årene, og det er hevet over enhver tvil at også kongeparet ønsker et slikt museum velkommen – for bedre å kunne dele sine mange nå skjulte skatter med folket.

Derfor prøver jeg igjen å slå et slag for et slikt museum som en folkegave – fra og til oss alle.

I dag er de mange gjenstandene fra de populære og kritikerroste utstillingene for lengst tilbake i mørke magasiner og på lagre en rekke forskjellige steder i Oslo.

Svært my å vise fram

Kong Harald og dronning Sonja tok i sin tid selv initiativet til en storstilt registrering og katalogisering av Slottets samlinger – faktisk hele 400.000 gjenstander totalt.

Dette var bakgrunnen for at regjeringen i anledning kongeparets 75-årsdager i 2012 kunne gi dem utstillingene «Kongelige reiser 1905-2005» i bursdagsgave – en gave jubilantene med stor glede og stolthet raust delte med sitt folk. Møbler og kunst, klær og tilbehør, gaver og fotografier – mye helt fra kong Karl Johans tid. Ja, til og med den praktfulle kroningsvognen fra 1906 hadde man funnet fram og pusset støv av!

Uten at noe er avklart om deres framtid.

Like bra som i København og Stockholm

I anledning årets store regjeringsjubileum har mer enn 40.000 besøkt årets sommerutstilling på «Åpent slott» – og langt flere har vært innom Slottsparken, som for anledningen har vært omdøpt til Jubileumsparken. Begge steder har man kunnet få interessante innblikk i både kongeboligens og vårt kongehus' historie.

Noe av det som står framme på Slottet til daglig, er helt fra Bernadottenes tid – og mye er gaver fra Storbritannia og Danmark, der jo vår moderne kongefamilie har sine røtter. Historien om våre konger og deres familier fra 1814 – og ikke minst fra 1905 og fram til i dag – er derfor også vår felles historie om nasjonen Norge.

På mine reiser i Europa har jeg i årenes løp besøkt en rekke slottsmuseer – og samlingene på Amalienborg i København og på Kungliga slottet i Stockholm er alltid faste poster på programmet, når jeg besøker våre naboland. Både pga. de faste samlingene og de mange årlige temautstillingene.

Og jeg tenker alltid at dette kunne vi ha gjort like bra her hjemme.

Jeg våger dessuten å påstå at et slikt museum med Slottets mange skatter kan bli et av hovedstadens, – ja, landets, best besøkte museer!

Nå bør imidlertid regjeringen generelt, og kulturministeren spesielt, kjenne sin besøkelsestid!

Tiden er inne

Neste år fyller både konge og dronning 80 år, og ingenting kunne vel passe bedre enn at vi ved en slik anledning kunne gi både kongeparet og oss selv et permanent slottsmuseum i gave. Med økonomiske bidrag fra både det offentlige og fra private. Ja, jeg tenkte faktisk at vi alle skulle kunne bidra etter evne – og kanskje motta små «andelsbrev» som bevis...

Et samlet Storting har for lengst bedt Kulturdepartementet om en vurdering av et slikt museum. Men saken ligger fortsatt «til utredning» i departementet. Nå bør imidlertid regjeringen generelt, og kulturministeren spesielt, kjenne sin besøkelsestid!

Flere alternativer

Riksantikvaren uttalte seg allerede for flere år siden positivt til eventuelt å ta i bruk historiske bygninger som nå står ledige i Oslo sentrum til et slikt formål. Og han mente faktisk selv at Norges Geografiske Oppmålings vakre og ærverdige bygg like ved Slottsparken burde vare en favorittkandidat. Både fordi bygget harmonerer med Linstows stilrene slott og fordi det der eventuelt er plass til et moderne sidebygg som kan romme kroningsvognen og andre større kjøretøy.

Andre har ment at Slottets gamle staller i utkanten av Slottsparken – mot Parkveien – burde være et passende sted å plassere et slottsmuseum. Både pga. nærheten til Slottet og fordi det også der vil være mulig å bygge nytt i tillegg til det gamle.

Og så kan jo heller hele museet kanskje stå ferdig til kongeparets gullbryllup i august 2018.

Gode anledninger kommer

Det vil selvsagt ta langt mer enn et halvår å opprette et slikt museum, men det ville være så flott om beslutningen om både opprettelse, finansiering og lokalisering var tatt innen kong Haralds 80-årsdag i februar neste år – og et dokument bli høytidelig overrakt kongeparet som et synlig bevis.

Så kan jo den første utstillingen eventuelt stå klar til Sonjas dronning bursdag i juli 2017.

Og så kan jo heller hele museet kanskje stå ferdig til kongeparets gullbryllup i august 2018.