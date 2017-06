Jeg publiserte forleden en kronikk med et merkelig forslag i form av tittelen: «Ta stemmeretten fra de gamle!» Forslaget står på tre bein: Det er (1) satire, over regjeringens forslag til Stortinget om ikke å innføre stemmerett til norske 16-åringer etter i fire år å ha gjennomført en vellykket forsøksordning, i en tid hvor politisk engasjement synes viktigere enn noen gang. Det er (2) ironi, når jeg i stedet forestilte meg hvordan regjeringens forslag til Stortinget ville se ut med samme begrensning av medborgerskapet i andre livsenden, altså hvordan folk ville ta det om det i stedet var de eldre som ble fratatt stemmerett og mulighet for politisk engasjement. Jeg kunne foreslått to år, men valgte i stedet 18 år, for å poengtere hvor lang tid det tar for de unge å komme til stemmerett og medvirkning i dag.

Unges stemme og framtid

Det hele er likevel skrevet på en sykeseng av (3) bekymring for den demografien som gryr i Norge og verden, og ikke minst med bekymring for hvordan det skal gå med demokratiet i disse kaotiske tider. Det er slik at de unge i dag er kringsatt av fiender i skjermformat, det er et stort menneskelig eksperiment som foregår i og med sosial medierevolusjon og digital avhengighet. Ungdommen er sykere, mer deprimert, mer stressa, osv. Fremtiden byr antagelig på en overbefolket verden med stadig færre arbeidsplasser på grunn av automatisering, arbeidstagere må i fremtiden regne med å betale relativt mer for pensjonen og allikevel få mye mindre igjen som gamle, osv. Sosialdemokratiet og velferdsstaten knirker i sammenføyningene. Skolen ligner en uvirkelig målefabrikk. Klimaregnskapet etter våre generasjoners petroholiske livsførsel må antagelig gjøres opp av de som er unge i dag. Er det noe de unge trenger, så er det mulighet for politisk engasjement og politisk kunnskap. Hvem andre enn den norske regjeringen er det som mener det motsatte? Og så håper jeg at de eldre holder seg så unge til sinns at de gjerne vil se på verden med de unges briller og på ungdommens vegne.

Erfaring og visdom

Til Reidun Sirevaags innlegg vil jeg bare si: Det er et perfekt tilsvar hun gir. Meningen var at hun skulle føle det nettopp slik, som om hun var kommet på en feil klode. Jeg merker meg likevel at hun overhodet ikke nevner de unge i ditt innlegg. Mitt poeng er at det er de unge som i fremtiden kan komme til å oppleve at de faktisk kommer til en feil klode, mens de gamle står nærmere å forlate den kloden de har vært med på å skape. Hun skal vite at jeg ville kjempe hardt for de eldres stemmerett og medborgerskap. Jeg tror på erfaring og visdom. Her gjelder det å starte tidlig.

Se Reidun Sirevaags innlegg nederst.

Nye, viktige arenaer

Til Knud Helliesens innlegg vil jeg tilføye: Jeg anser Pensjonistuniversitetet og Kåkå kverulantkatedralen som to alen av samme stoff. Alternative folkeuniversitet med samme danna formål for nysgjerrige mennesker med hunger etter viktig kunnskap om seg selv og verden. Kåkå er også en kritisk redaksjon som arbeider med å styrke uenighetsfellesskapet. Avisene og offentligheten er i forfall i og med den sosiale medierevolusjonen, det er livsfarlig for fellesskap og demokrati. Som Arthur Miller en gang sa: «En god avis er en nasjon i samtale med seg selv.» Institusjoner som Pensjonistuniversitetet og Kåkå kan åpenbart bare bli viktigere i fremtiden. Jeg beklager tonen, men det var altså for å få frem et poeng. Det «erfaringsbaserte» var ment som ironi over regjeringen, som i motsetning til meg i dette tilfellet, faktisk har god og bred erfaring med en forsøksordning, men som uforståelig nok velger ikke å ta sine egne erfaringer på alvor. Jeg ser frem til å kvalifisere til Pensjonistuniversitetet om ca. 13 år.

Aftenbladet har fortalt meg at det var over 11.000 genuine lesere bare av nettsaken. Jeg mener at budskapet fortjener nasjonal oppmerksomhet. Jeg håper derfor at unge og gamle sammen gir uttrykk for at de er uenige med regjeringen når Stortinget seinere skal behandle saken. Det burde finnes en god mulighet for at regjeringen ikke får viljen sin i denne saken.

Reidun Sirevaags debattinnlegg, som sto i papiravisen 30. mai:

Jeg er visst kommet på en feil klode

Hurra for Jan Inge Reilstad som 26. mai hadde en kronikk i Stavanger Aftenblad. Han har forstått det. I sin kronikk har han et glimrende forslag for bevaring av demokratiet; ta stemmeretten fra de gamle. Reilstad har tilbrakt en langhelg sammen med et kobbel av 70-åringer og vet nå hva de gamle mener og tenker.

De gamle skal ikke lenger få delta i folkestyret når de trer inn i pensjonistenes rekker. Denne gruppa utgjør nesten én million personer, og Norge gubbifiseres og kjerringifiseres. De gamle lever lenger og blir eldre, og snart kommer «eldrebølgen».

Løsningen fra Reilstad er unik, og de gamle blir nok tilfredse når de slipper å tenke på annet enn seg selv. For de er misfornøyde, sutrete og selvopptatte.

Det må bygges et politisk samfunn for framtida som er bærekraftig. Det er ikke lenger nødvendig med et «speilbilde» av befolkningen i dagens styre.

Jeg får si som Sigbjørn Obstfelder: «Jeg er visst kommet på en feil klode...?»

Reidun Sirevaag, Randaberg