Gratis ferger vil styrke sambandenes attraktivitet, styrke fergeselskapenes konkurranseevne og gjøre fremtidens fergeselskap i større grad i stand til å investere i nytt materiell. En grunnleggende forutsetning er at selskapenes kostnader finansieres over statsbudsjettet.

Gigantiske pengesluk

Et sterkt og godt utviklet fergetilbud vil også utgjøre en kraftig buffer mot de gigantiske naturødeleggende kyststamvegprosjektene Hordfast, Rogfast og ideen om en ny Oslofjordforbindelse. I tillegg til å være naturødeleggende vil disse prosjektene om bygget medføre økte utslipp av bla CO₂ og partikler, samt at de utgjør gigantiske pengesluk. De gigantiske undersjøiske tunnelene som er en del av planene, vil i tillegg til å være en stor risiko for de reisende også være preget av dårlig regularitet pga. mye stenging pga. risiko.

Norge vil som nasjon i fremtiden være tvunget til å foreta strammere prioriteringer enn tidligere. Vår oljeformue, vår fallende oljeproduksjon og manglende evne til innovasjon og ny industri vil tvinge oss til «smartere» pengebruk de neste 50 årene. Denne smartheten vil også handle om å prioritere nødvendige og tjenlige prosjekter. Fergesambandene er et eksempel på dette.

Skaper arbeidsplasser

Som rassikring og oppgradering av eksisterende anlegg er et annet eksempel. Vi har fått elferge, vi kan få hybrider og modifiserte ferger, dette skaper arbeidsplasser i distriktene. Vi må sette tæring etter næring. Da er en fergerik kyst å foretrekke med stor grad av regularitet, sikker og miljøvennlig transport av både gods og personer.