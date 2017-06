Det er grove beskyldninger mot staten Israel presten Ivar Aartun kommer med i sitt innlegg i Aftenbladet fredag 9. juni. Det er ikke første gang Aartun er offentlig ute og beskylder Israel for handlinger som han ikke dokumenterer. Jeg synes derfor at det nå er høyst betimelig at Aartun underbygger sine grove beskyldninger han også denne gang skriver.

I sitt siste innlegg hevder Aartun at Israel har kopiert nazistenes grusomme handlinger overfor palestinerne ved å vise til handlinger som Israel har foretatt tidligere. «Israel var ikke gammel som nasjon før de kopierte nazistene grusomme handlinger ved å gå inn i en palestinsk landsby og likvidere hele befolkningen. En gammel prest fortalte meg: «Bestefar var ute med barnebarnet sitt og gjette sauene, jøder kom forbi og skjøt dem ned. Nær 400 landsbyer ble jevnet med jorden og hundretusener fordrevet.»

Når og hvor skjedde dette?

Hvilken palestinsk landsby var det israelske soldater gikk inn i og likviderte hele befolkningen? Historien om bestefaren og barnebarnet har Aartun skrevet om før? Var det bestefaren og barnebarnet jødene skjøt ned eller var det sauene? Når skjedde dette og hvor er det?

Hva er sannheten om de 400 landsbyene som ble «jevnet med jorden»? Hvor mange av de 400 landsbyene sin befolkning har blitt fordrevet?

«Men det mest skremmende er at Israel er det eneste folket blant Vestens ’demokratier’ som i nyere tid har valgt å okkupere et annet land, og brutalt styre det gjennom sin militære overlegenhet. De ser ikke at å være okkupant er oppskriften på et land i moralsk og humant forfall – og er en hån mot holocaustofrene. For nå er jødene blitt ’nazister, og palestinerne behandles som jøder!’»

Hvilket land tilhører de landområder som Israel har okkupert? Når skjedde okkupasjonen, og hvorfor gikk Israel inn i dette landområdet?

«Når israelske soldater står og ser på at settlere kaster stein på fattige palestinske bønder (og deres følge), ødelegger jorden og forgifter brønnene, så minner det stygt om Hitlerjugends herjinger med jødene.»

Kan Aartun legge frem bevis på at israelske soldater forgifter brønnene til palestinske bønder? Hvis ikke Aartun kan dokumentere alle sine beskyldninger, er han en prest som sprer løgner offentlig og bør da snarest beklage og trekke tilbake sine beskyldninger. Hans innlegg er også et innlegg som gir næring til jødefiendtlige holdninger og burde faktisk vært avvist av Aftenbladet, da avisen også har et klart ansvar for hva som kommer på trykk.

Feil slutning

Konkluksjonen om full boikott av Israel er en helt feilslutning av Aartun, som neppe har satt seg inn i hvilke konsekvenser en full boikott av Israel ville fått for den folkegruppen han selv forsvarer og vårt eget land. Det er også andre påstander og beskyldninger som burde vært nevnt, men da hadde spørsmålene blitt lengre enn hovedinnlegget hans.