Begrunnelsen flertallet i kontrollutvalget la til grunn for utsettelse var at politiet nå var i gang med å etterforske tidligere daglig leder i Dale Eiendomsutvikling for korrupsjon. Utvalget var bekymret for at det kunne oppstå en konflikt mellom arbeidet politiet er i gang med og det et granskingsutvalg skal vurdere om disse to sakene blir kjørt parallelt.

Ikke problem

Professor Benn Folkvord og universitetslektor Lars Atle Kjøde mener det ikke vil være et problem at politiets etterforskning av hussaken til tidligere daglig leder og en samtidig gransking av styrets, generalforsamlingens og revisors rolle i Dale-saken.

Ved en utsettelse av gransking, vil det være avgjørende hvor langt frem i tid dette blir. I vedtaket kontrollutvalget gjorde, skal dette først skje etter politiet er ferdig med eventuelle bevis i daglig leders private byggeprosjekt.

En slik sak kan ta lang tid, først etterforsking, videre om det blir en siktelse, vil saken også drøye lenge før den er ferdig og ender i retten. Kan en ane at her tenker flertallet i kontrollutvalget taktisk? Jo lenger en venter med en gransking til mer dempet blir interessen for saken. Det er ikke utelukket at politiet i sitt arbeid vil komme til å avdekke andre lovbrudd i den daglige driften av selskapet, noe som også kan ha betydning i en eventuell gransking i fylkeskommunens regi. Aftenbladet har tidligere avdekket at arkitektarbeidet ikke ble lagt ut på anbud.

Forstemmende

At dette var et brudd på loven om offentlige anskaffelser, er en ting, men at en dermed gikk glipp av mange andre, kanskje langt mer spennende løsninger i den gigantiske utbyggingen som skulle i gang på Dale er forstemmende. Når tidligere styreleder blir konfrontert med dette, er hennes kommentar, «jeg trodde det var lagt ut på anbud». Hva kaller vi et slikt svar fra en styreleder? Hvorfor gikk daglig leder bare til ett arkitektfirma, og hvorfor var det så nødvendig å reise utallige turer til dette selskapet i Litauen?

Når Aftenbladet avdekket forhold daglig leder har hatt til håndverksbedrifter som var engasjert i byggingen av sitt private hus, ble det umiddelbart stilt spørsmål om dette var en politisak. Hvem burde anmelde forholdet? Var det politiet selv som måtte ta saken direkte, eller lå ikke det ansvaret på øverste myndighet i fylkeskommunen?

Tafatte?

Fylkeskommunen var eier av Dale eiendommen som ble driftet av Dale Eiendomsutvikling, der fylkesordføreren også var selskapets generalforsamling. Selvsagt var det ordføreren som straks burde anmeldt forholdet. Var det fra ordførerens side ikke vurdert så alvorlig, eller forsto hun ikke at det var hennes ansvar? Er sentrale politikere bare tafatte i denne saken, eller er det en bevisst strategi i et forsøk på å dempe hele miseren? Hadde en lignende sak blitt avdekket i et privat selskap ville dette raskt blitt anmeldt av ledelsen. Nå ble det tidligere daglig leder i Dale Eiendomsutvikling som selv ba politiet etterforske påstandene mot ham om korrupsjon. Ellers har han vært kreativ i sine svar på Aftenbladets spørsmål, noe han også viste i sine kommentarer i rapporten som kom i 2015 fra Rogaland Revisjon.

Her ble han gitt spalteplass på 10 sider med kritiske kommentarer. I e-poster som er gjengitt i Aftenbladet skriver han blant annet om forholdet, hvor han ble anmeldt av Rådmannen i Kristiansand, at han kun hadde ett møte med politiet og at saken like etter ble henlagt med status – henlagt grunnet bevisets stilling. Utsagnet om ett møte med politiet må også kalles en kreativ formulering. På fagspråket mener jeg det heter avhør.

Vi ser fortsatt ikke slutten på denne saken.