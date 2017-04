Hagerup i Høyre avslører en total uvitenhet om politiets organisering og arbeidsmetoder

Margret Hagerup, stortingskandidat for Rogaland Høyre, skriver i Aftenbladet 20. april et innlegg om politireformen med overskriften «Mer politi på hjul».

Man kan være enig eller uenig om politireformen og hva sammenslåing av lensmannskontorer vil føre til, men jeg tror de fleste kan være enig i at nye tekniske løsninger hvor patruljerende tar opp forklaring og sikrer bevis ute på åstedet er en suksess.

Etter over 30 år i politiet tørr jeg våge den påstand at en etterforsker normalt har mye mer direktekontakt med publikum enn en patrulje i gjennomsnitt.

Total uvitenhet

Imidlertid synes hun å avsløre en total uvitenhet om politiets organisering og arbeidsmetoder når hun skriver «Vi ønsker flere politi på hjul og færre på kontoret». Hvem er det hun mener det skal være færre av på kontor og flere av «på hjul»?

Er det etterforskere hun vil ha færre av? Det er en myte blant mange politikere og andre at etterforskere sitter og gjemmer seg på et kontor uten kontakt med publikum. Etter over 30 år i politiet tørr jeg våge den påstand at en etterforsker normalt har mye mer direktekontakt med publikum enn en patrulje i gjennomsnitt.

Kontakt med publikum

Etterforskerne gjør nesten ikke noe annet hver dag enn å ringe folk, snakke med folk, ta avhør av mistenkte/vitner, snakke med andre avdelinger og etater m.v. Det er det jobben deres består i. De får dermed også inn mye informasjon, også såkalt overskuddsinformasjon eller om man vil etterretningsinformasjon. Denne informasjonen er i mange tilfeller avgjørende i både små saker og store alvorlige saker. Ikke minst er denne kontakten med publikum avgjørende nå som vi lever med terrortrussel. Det er kun en måte å komme i forkant og hindre terror på, nemlig ved god etterretning og opplysninger fra publikum. I 99,9 prosent av tilfellene vil uniformerte styrker og spesialstyrker først komme på banen når anslaget har funnet sted. I beste fall kan de kanskje i noen tilfeller begrense skaden, men sjelden eller nesten aldri forhindre den.

Prekær mangel

Mangelen på etterforskningskapasitet og kompetanseoppbygging innen fagfeltet er prekær. Jfr. også riksadvokatens engasjement i denne forbindelse. Her er det nok å nevne stikkord som seksuelt misbruk av barn, vold i familier, voldtekt, liggetid og henleggelsesprosenten. Det er dessverre ikke kun spørsmål om prioritering.

Den patruljerende styrken gjør en formidabel jobb, og bidrar selvfølgelig også med overskuddsinformasjon/etteretningsinformasjon. Dette er et samarbeid mellom avdelinger, og de tekniske hjelpemidlene den uniformerte styrken har tatt i bruk på gata avlaster selvfølgelig etterforskerne, og gir kvalitativt bedre start på sakene. Likevel gjenstår det fortsatt mye arbeid i de samme sakene, særlig i alvorlige saker. På etterforskningsavdelingene kan det være snakk om tilleggsavhør, etterlysninger, sikring av tekniske spor, sikring av dataspor, registreringer, redigering, korrespondanse med forsvarer og ikke minst den påtalemessige behandlingen. Det er aldri slik at sakene gjøres helt ferdig på Torget i Stavanger. Dessuten kommer de aller fleste sakene som anmeldelser via politivakta eller pr. post ikke fra patruljene.

Ubetydelig antall

Hvem står vi da igjen med som «gjemmer seg på kontorene», som burde vært «på hjul»? Polititjenestemenn/kvinner i administrative stillinger. Vi snakker om et helt ubetydelig antall i denne sammenheng, og de fleste mellomlederstillinger er en kombinasjon av faglig ledelse og saksbehandling.

Skal man styrke politietaten må man tenke helhet og alle ledd i straffesakskjeden.

Jeg blir både trist og skremt når jeg ser at stortingsrepresentanter kommer med utsagn som nevnte, uten å konkretisere. Det må da være mulig å tenke helhet og sammenheng. Det nytter sjelden eller aldri å styrke eller minske en enhet i politiet uten at det også får konsekvenser for andre enheter som overtar og viderefører sakene. Alle avdelinger må uansett gjøre sitt.

Må tenke helhet

Hvordan politireformen vil slå ut i et helhetsbilde vil vise seg. Jeg er dessverre redd for at Margret Hagerups tro på at politireformen vil finne en politireserve som skjuler seg på kontorer, og som kan hentes ut «på hjul», er virkelighetsfjern, med mindre hun kan konkretisere. Skal man styrke politietaten må man tenke helhet og alle ledd i straffesakskjeden. Men, jeg er enig i at vi skal heie på politiet!