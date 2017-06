I september 2016 var verdens naturvernunion (IUCN) samlet på Hawaii. Her stemte 55 land over et vedtak om å stoppe all dumping av gruveavfall i sjøen. Norge og Frankrike var de eneste som var imot dette vedtaket, og som fremdeles tillater en slik form for miljøkriminalitet. Det er uakseptabelt.

Ødelegger fremtiden

Vi har mer enn nok kunnskap som viser at sjødeponi er en svært dårlig idé. På 1980- tallet dumpet gruveselskapet Titania flere millioner tonn med avfall i Jøssingfjord i Sokndal. Da deponiet i 1990 ble flyttet til land, var fjordbunnen dekket av et 50 meters tjukt lag med slam.

Nylig påviste Havforskningsinstituttet og universitetet i Bergen at Jøssingfjord fortsatt er ødelagt etter utslippene 30 år tilbake i tid. (Artikkel nrk.no 25.05.17). De som fisker krabber her i dag, forteller at krabbene er svarte både inni og utenpå. Ved å dumpe gruveavfall i havet ødelegger man livsgrunnlaget flere tiår fram i tid.

Forbud mot sjødeponi nå

Verdiene i havet er enormt viktige for Norge, vi har alt å vinne på å ta vare på de fornybare sjøressursene våre. Hvis vi på nytt tillater sjødeponi i Sokndal, setter vi viktige gyteområder for reker, sild, og en mengde andre fiskearter på spill. Det er svært uklokt. Vi i De Grønne mener tiden er overmoden for at også Norge får et forbud mot sjødeponi. Havet er ikke en søppelplass.