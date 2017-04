Det var både imponerende og litt rørende. Sammen med 650 parlamentarikere fra mer enn 130 land deltok jeg forrige uke på IPU- kongressen i Bangladesh. I tillegg til møter og forhandlinger med kolleger besøkte den norske delegasjonen en stor tekstilfabrikk som produserer skjorter for kleskjeder fra hele verden, deriblant Varner-Gruppen i Norge.

Selv har jeg en fortid en fortid som dekoratør i Varner. Vi har hørt mye forskjellig om arbeidsforholdene på disse tekstilfabrikkene, og ingen har glemt kollapsen i tekstilfabrikken Rana Plaza i 2013, da 1138 mennesker omkom. Vi var derfor veldig spente på hva som kunne møte oss. Det ble en positiv overraskelse.

Bærekraft

Det var imponerende å besøke tekstilfabrikken til AKH-konsernet 50 kilometer nordvest for Dhaka. For oss var det positivt å se at norske kjeder tar et sosialt og miljømessig ansvar som strekker seg lenger enn bare å kjøpe produkter. Fabrikken har 4500 ansatte, 60 prosent er kvinner. Jeg ble glad for det jeg så, og spesielt over at produksjonen etter lokale forhold er bærekraftig.

Vi må likevel ikke være blinde for at mange tekstilarbeidere i Bangladesh fortsatt mangler de mest grunnleggende rettigheter, men legger vekt på at fabrikker som den vi besøkte viser at det nytter å stille krav og at det betaler seg for eierne å behandle sine ansatte på en god og rettferdig måte.

Ammerom

AKHs fabrikk er et mønsterbruk - etter lokal målestokk. De ansatte tilbys helsetjeneste og sykestue, en liten barnehage og ammerom. 80 busser sørger for gratis transport til og fra jobben. På denne fabrikken er forholdene velorganisert, lokalene moderne, lyse, rene og innbydende. Begynnerlønn for ufaglærte er rundt 600 norske kroner i måneden, med en viss opplæring og ansiennitet kan mange tjene det dobbelte.

Utenfor fabrikklokalene er det ikke vanskelig å se at Bangladesh har mange utfordringer. Vi møtte tidligere statsminister Khaleda Zia, leder for Bangladesh Nationalist Party (BNP) sammen med andre av partiets fremste tillitsvalgte. BNP er landets ledende opposisjonsparti, men boikottet parlamentsvalget i 2014 og er dermed uten representasjon i nasjonalforsamlingen. Neste valg er planlagt til sent i 2018 og BNP frykter at valget ikke blir rettferdig.

Vi må støtte arbeidet for av like spilleregler for alle partier. Den videre veksten for Bangladesh, som også handler om arbeidsvilkår i den viktige tekstilbransjen, handler også om frie valg og like vilkår i valgkampen for både posisjons- og opposisjonspartier.