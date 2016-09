I likhet med Anna Serafima S. Kvam, talsperson i Grønn Ungdom, var jeg så heldig å få delta på et viktig og lærerikt opplegg for ungdomspolitikere under ONS. Derfor var det med stor nysgjerrighet jeg leste hennes kronikk i Aftenbladet.

I innledningen viser hun både interesse og kunnskap om Norges største og viktigste næring, og roser både de kloke hodene og en teknologi i verdensklasse. Jeg tenker det er fantastisk å lese at også Grønn Ungdom erkjenner viktigheten av norsk olje- og gassproduksjon. For vi har virkelig vært heldige i dette landet: Uten inntektene fra oljevirksomheten hadde det ikke vært mulig å oppnå det vi har klart: Verdens beste velferdssamfunn.

Dessverre stopper det her. Tonen blir brått en annen. Og jeg begynner å lurte på om vi i det hele tatt har deltatt på det samme opplegget.

Grønn Ungdom gjør en stor tabbe når de unnlater å ta inn over seg hva norsk olje og gass kan bidra med i et klimaperspektiv.

Også bærekraft-perspektiv

Kvam starter med å beskylde både politikere og bransjeledere for å ha fortalt en «falsk historiefortelling», og anklager dem for å betegne oljeeventyret for et klimaeventyr. Det er ikke overraskende at miljøbevegelsen bruker begreper som dette, selv ikke etter å ha blitt grundig informert om oljebransjens betydning for Norge og muligheter fremover, også innenfor et bærekraft-perspektiv. Under ONS fikk nok Kvam høre mye som ikke passet inn i den historien miljøbevegelsen og Grønn Ungdom gjerne ønsker å fortelle. Heldigvis var vi flere til stede som kan fortelle en helt annen historie. En historie om en bransje som tar ansvar, også for miljøet. Som skal kutte 2,5 millioner tonn CO 2 for å ta sin andel av klimadugnaden.

Jeg innrømmer gjerne at jeg er en varm tilhenger av Norges desidert viktigste næring. Norsk olje- og gassproduksjon skaper verdiene som gjør at vi kan ha det velferdssamfunnet vi alle forsvarer. Når det er sagt vil jeg selvsagt ikke betegne oljen som et klimaeventyr. Jeg tror du skal lete lenge før du treffer noen som ville tatt i bruk det begrepet, selv på ONS. Likevel mener jeg Grønn Ungdom gjør en stor tabbe når de unnlater å ta inn over seg hva norsk olje og gass kan bidra med i et klimaperspektiv. De nevner heller ikke det faktum at oljeindustrien også engasjerer seg i utvikling av fornybar energi, slik Statoil gjør med offshore-wind og Total og Shell innen solenergi.

Mest miljøvennlig

I kronikken «En falsk fortelling» skriver Kvam at Norge bare har «marginalt lavere produksjonsutslipp enn gjennomsnittet i verden». Det er nesten sånn at jeg lurer på om overskriften henviser til hennes egen fortelling: Sannheten er nemlig at utslippene fra utvinning av olje og gass i Norge er under halvparten av det globale gjennomsnittet.

Det er på høy tid at selv miljøbevegelsen begynner å innrømme at norsk olje- og gassproduksjoner verdens mest miljøvennlige. Vi har verdens strengeste krav til HMS, vi er en demokratisk, forutsigbar leverandør av energi verden trenger, vi har verdens høyeste CO 2 -avgift, vi er del av EUs kvotepliktige sektor, og vi tar klimaendringene på alvor. Hvor mange andre olje- og gassproduserende land kan vi si det samme om? Alle – inkludert FNs klimapanel – er enige om at fossil energi har en plass også i et 2-graders scenario.

For selv med en betydelig mer effektiv bruk av energi vil etterspørselen etter energi øke kraftig i årene framover. Verdens befolkning øker kraftig, og disse nye verdensborgerne vil ha behov for energi. Fornybar energi alene vil ikke være nok til å dekke behovet. Også FNs klimapanel forutsetter at verden vil trenge olje og gass i fremtiden. Samtidig slår FN fast at klimagassutslippene må ned. Den gode nyheten er at det er mulig å nå klimamålene og samtidig dekke energibehovet. Og her spiller olje og gass fra Norge en viktig rolle. For det er ikke Norges produksjon som er problemet, tvert imot er den en del av løsningen.

En eventuell utfasing av norsk produksjon vil mest sannsynlig bidra til økte utslipp globalt.

Erstatter kull

Klimaets store fiende heter ikke gass. Eller olje. Den store trusselen heter kull. Olje og gass bidrar med vesentlig lavere klimagassutslipp enn kull. For hver enhet kull som vi bytter ut med gass, vil utslippene av klimagasser halveres. Og siden gass konkurrerer med kull, kan vi erstatte kull med gass i mye større grad enn det som er tilfellet i dag. En annen energimiks, hvor gass får spille en større rolle, vil bidra til reduserte utslipp.

Når det kommer til olje, vil ikke en eventuell utfasing av norsk produksjon bare være en svært dårlig idé for norsk økonomi, det vil også mest sannsynlig bidra til økte utslipp globalt. Lavere produksjon av norsk olje vil raskt bli erstattet av mer miljøskadelig olje, fordi behovet for olje uansett ikke vil forsvinne. Det er med andre ord en stor fordel for det globale klimaet at den oljen og gassen som etterspørres, blir levert fra Norge.

Så når Kvam og Grønn Ungdom spør «Hvem skal la sin olje ligge?», er svaret: I hvert fall ikke Norge.