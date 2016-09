I stedet for å gå rett på sak, under tittelen «Fru Bloms markedslover», og imøtegå min kritikk av Stavanger formannskaps bevilgning av 200.000 kroner til det formål å utvide rutetilbudet ved Stavanger Lufthavn, bruker Frp’s gruppeleder, Christian Wedler, tid og krefter på min person, samt et langt forsvar for hvorfor Frp har gått til det skrittet «å bruke penger for å påvirke markedskreftene».

Til slutt kommer hovedpoenget. Det er at pengene skal brukes til kunnskapsinnhenting.

Greit nok, men slik saken beskrives, kan det ikke forstås på annen måte enn at denne kunnskapen i neste omgang skal danne grunnlag for:

incentivere flyselskapene til å styrke rutetilbudet og eventuelt motivere lokale aktører til å bruke flyene mer.

Ikke nødvendig

Fortsatt har vi ikke fått svar på hvorfor dette er nødvendig, all den tid det er ledig kapasitet på de rutene vi allerede har. Det er ingen grunn til å tro at folk som vil til Stavanger, eller folk som vil reise ut herfra, er begrenset av manglende setekapasitet på flyene. Det avgjørende for næringslivet og arbeidsplassene er under enhver omstendighet at vi har gode ideer og konkurransedyktige produkter.

«Ruteutviklingsforum» høres ut som et dyrt og dårlig lobbytiltak. Wedlers argumentasjon bringer heller ikke fram ny informasjon som får dette tiltaket til å se ut som noe annet enn sløsing med skattebetalernes penger med det siktemål å påvirke markedskreftene.

Vi har også en klimautfordring som vi nordmenn må være med på å løse, og som er en høyst relevant problemstilling i denne sammenheng. Dette nevner Wedler, som ventet, ikke i det hele tatt.

Ikke fru Blom

Til slutt en oppklaring til Christian Wedler: Det var ikke fru Blom som definerte markedslovene. Det var den skotske økonomen Adam Smith. Heldigvis framgår det av gruppelederens innlegg at også han anerkjenner og respekterer disse lovene.