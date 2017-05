Til tross for sin ungdommelige profil og «hippe» preg, har menigheten et syn på homofiles rettigheter som hører hjemme i steinalderen.

«Vi er begeistret over å annonsere at vi fra og med søndag 21. mai 2017, går fra å være Intro til å bli Hillsong Norway.» Dette var ordene som møtte meg på Facebook noen dager før 17. mai. Det var pastor i det som tidligere het Intro Egersund, nå Hillsong, Joachim Tengesdal som kunne dele nyheten. Vi er venner på Facebook, siden jeg som tenåring deltok på noen arrangementer i Alive Churchs, som Hillsong het før Intro.

Dette virker nok noe forvirrende, men menigheten er svært glad i å skifte navn. Hillsong er et verdenomspennende kirkesamfunn som spesielt sikter seg inn mot en ung målgruppe, og spesielt kjent for sitt fokus på musikk, store festival-lignende samlinger og hipstere.

Homofile kan ikke ha lederstillinger i kirken, verken lønnede eller som frivillige.

Homofili

Til tross for sin ungdommelige profil og «hippe» preg, har menigheten et syn på homofiles rettigheter som hører hjemme i steinalderen. En av de øverste lederne i Hillsong-menigheten, som Tengesdal velger å navngi og takke spesielt i sin Facebook-post, har skrevet innlegg der han redegjør for Hillsongs syn på homofile.

I artikkelen «Do I love Gay People?» (Er jeg glad i/elsker jeg homofile?) skriver han («global senior pastor» Brian Houston; red.anm.) at Hillsong-kirken ønsker alle mennesker velkommen, men at de ikke kan godta alle livsstiler. Homofile kan ikke ha lederstillinger i kirken, verken lønnede eller som frivillige. Han forsøker riktignok etterpå å dempe standpunktet med å poengtere at alle mennesker er velkomne i kirken, fordi det ikke er hans jobb å bestemme hvordan de skal leve. Men deretter følger et avsnitt om hvorfor homofile ikke bør få gifte seg. (Logisk, ikke sant?) Ikke rart man blir forvirret.

Om man i utdraget over bytter ut «homofile» med «mørkhudede» eller «kvinner», ser man fort hvor bakstreverske og menneskefiendtlige holdninger menigheten står for. Å kalle homofili for en «livsstil» gir et kaldt gufs fra fortiden.

Denne «pick and choose»-kristendommen er bare homofobi forkledt som tro.

Tar det som passer

Argumentet om at Hillsongs diskriminerende trosgrunnlag kan begrunnes i Bibelen, faller raskt på steingrunn (he-he). Og menigheten kan på ingen måte sies å være bibeltro: Hillsong velger for eksempel å trosse bibelverset fra Det nye testamentet som sier at kvinner skal være stille i kirker (1. Kor 14:34–35), da dette av åpenbare grunner er utdatert. Verset om at ekteskap er mellom mann og kvinne velger de derimot å se på som en viktig leveregel. At homofile ikke kan ha lederstillinger, er tatt ut av løse luften. Denne «pick and choose»-kristendommen er bare homofobi forkledt som tro.

Jeg har tidligere ment at prestene som ikke vil vie homofile, bør tenke på hvordan det ville påvirke ungdom, samt at prestene gir de unge kristne et ufortjent dårlig rykte med sine gammeldagse holdninger. I denne situasjon er jo faktisk Den norske kirke en foregangskirke med liturgi for begge kjønn, selv om de kanskje ikke har Justin Bieber som frontfigur (slik Hillsong har; red.anm).

Ungdomsmenigheten Hillsongs holdninger er, etter min mening, enda mer ekstreme og fronter homofobi og diskriminering ytterligere. Jeg tør ikke en gang tenke på hvilke konsekvenser det kan få for LHBTQ-ungdommen (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer) i Egersund. Selv er jeg svært glad for at jeg ikke visste hvilke råtne og utdaterte verdier autoriteter og talspersoner i menigheten sto for, da jeg var usikker nok som det var i tenårene.

Jeg kan selvfølgelig ikke si at dette er hvert medlem i menighetens personlige mening, men ved å støtte en slik konservativ teologi tar de norske menighetene som nå har blitt en del av Hillsong et tydelig standpunkt.

Diskriminering er dessverre fortsatt diskriminering, selv om den pakkes inn i tøffe beats, allsang og slagord som «Velkommen hjem!».

Ekstra trist

Jeg er fullstendig klar over at det finnes bakstreverske og homofobe menigheter og miljøer i Norge, men håpet var at den yngre generasjoner hadde kommet lenger – at diskrimineringen snart vil dø ut på naturlig vis. Det er derfor ekstra trist at en menighet som så åpenbart bruker «ungdommelige» virkemidler og henvender seg til ungdom, fortsatt fremmer standpunkter best kjent fra mørke bedehusmiljø.

Kjære Intro Rogaland/Hillsong Rogaland, diskriminering er dessverre fortsatt diskriminering, selv om den pakkes inn i tøffe beats, allsang og slagord som «Velkommen hjem!».