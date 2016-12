Holtedahls preken ligger et stykke fra julens budskap og troen på det gode i mennesket

Stavanger Aftenblad refererer fra julegudstjenesten i Stavanger Domkirke (eavisen 26. desember): «Vi lever i en tid som i større og større grad preges av økende individualisme. Der en hver er seg selv nok. Hvordan andre har det, ja det får være de andres ansvar, ikke mitt.» Dette sa sogneprest Øivind Holtedahl i sin preken.

Hvor har du dekning for en slik påstand, Holtedahl? Eller gjentar du bare en floskel blant enkelte likesinnede?

Det har vært med glede man denne julen både har lest og sett en rekke nyhetsinnslag om privatpersoner som har åpnet dørene sine for enslige på julaften. Organisasjoner med sine frivillige medarbeidere skaper nok en gang fellesskap og julehygge på ulike arrangementer.

Det finnes mange mennesker i dette landet som er mer enn seg selv nok.

Åpnet dørene

På nyhetene julaften kunne vi se et innslag fra et bakeri i Oslo som hadde åpnet dørene for de som ønsket samvær og et godt julemåltid. Julen 2016 er det min antakelse at aldri før i moderne tid har så mange fått anledning til å feire jul sammen med andre hvis man har hatt lyst og anledning til det. Av en eneste grunn, det finnes mange mennesker i dette landet som er mer enn seg selv nok. For meg gjelder det faktisk de aller fleste mennesker jeg kjenner og omgås.

Det synes som enkelte prester, leder av ulike interessentgrupper som skal være meningsberettigede – og om jeg våger å si det – enkelte på den politiske venstreside, som ønsker å dyrke en sannhet om Norge som et kaldere samfunn.

Finnes det et forskningsmessig belegg for en slik påstand, eller holder man fast i en myte fordi presten(e) og interesseorganisasjonene har en egennytte av det? Jeg undrer meg også om det finnes noe belegg for at hvis man er individualist, så mangler man omsorg og omtanke for andre?

Menneskelige engler

Min juleaften startet med en fantastisk herlig formiddag sammen med barn og barnebarn. Deretter var det å ta turen til Frue Gamlehjem for å gjøre mine 90-årige gamle foreldre klar for julefeiring. Dette ble gjort i samarbeid med personalet på gamlehjemmet, et personale som utelukkende består av menneskelige engler. 365 dager i året. Jeg opplever de ansatte som sterke individualister med stor omsorgsevne.

Mine «gamle» skulle til min søster, som denne julen også hadde invitert sine tilsvarende voksne svigerforeldre, sammen med andre deler av svigerfamilien. Min kjæreste hadde stelt i stand en flott kveld for meg, sin voksne sønn og sin enslige bror. Flere ganger i adventstiden har vi vært hos venner som med mye forarbeid og omtanke har stelt i stand til fest. Jeg og min nærmeste familie er individualister. Vi klarer og stoler på oss selv. Men vi er også takknemlige for den hjelp og omsorg som vi og vår familie får fra det offentlige helsevesen.

Vi håper også at vi oppfattes som dem som stiller opp og gir tilbake. Når sogneprest Holtedahl snakker om at «vi lever i en tid», så snakker han til oss. Til kirkelyden, til menigheten, til Stavangers befolkning. Du sier at vi er «oss selv nok». Jo da, vi er kanskje oss selv – men vi klarer faktisk å være noe for andre også.

Aldri vært færre kriger

Uten å være noen bibelkjenner synes det som om sogneprest Holtedahls preken ligger et stykke fra julens budskap og troen på det gode i mennesket. Han sa videre i sin preken: «Uroen og protestene handler om utenforskap», sa han, og la til at i en verden som synes mer og mer kaotisk og skremmende, er det lett å fanges av motløshet.

Holtedahl; her har vi ulik virkelighetsforståelse. Aldri har det vært færre kriger i verden, aldri før har flere barn fått vaksiner, bedre ernæring og bedre skolegang. Visst er det mye som gjenstår for å gi alle like muligheter, men du skaper en unødvendig frykt fra prekestolen. På en julaften.

Det er å være seg selv nok

Et lite avslutningspoeng. I kirken hvor jeg var på julegudstjeneste (ikke Domkirken) var det takkeoffer som ikke gikk til Kirkens Nødhjelp, Flyktningehjelpen eller andre som er involvert i krigslidelsene i Syria. Men til en kristen radiostasjon som sender kristen propaganda i muslimske land. Det er å være seg selv nok.