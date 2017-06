«Gode nyheter om synkende ledighet er kanskje ikke godt nytt for Ap», skriver Anne-Kathrine Bergh (H) som svar på mitt innlegg om ledighet (Aftenbladet 16. juni). Med dette viser hun uvitenhet om Ap’s ideologi. Men hun er politiker og har betalt for å skrive innlegg. Det har ikke jeg. Jeg er et vanlig medlem i Ap, og skriver for egen regning.

Hun belærer om opposisjonens oppgave. Kanskje ikke klokt fra et parti som sist var i opposisjon i Stavanger på 90-tallet. Hun vet også hva Ap tenker: «Ap har bestemt seg for å skape sin egen historiefortelling om arbeidsledigheten, og forsøker å skape et inntrykk av at ledigheten absolutt ikke er på vei ned.» Ingen i Ap påstår at ledighetsprosenten ikke synker. Mitt innlegg skulle vise at den lille nedgangen ikke nødvendigvis skyldes mørkeblå politikk, eller at folk går ut i jobb. Mange går bare ut av statistikken.

Bergh sier at Ap er mer opptatt av å svartmale enn å snakke om sin politikk. Men hva om vår politikk er: Slutt med mørkeblå politikk. Slutt å putte milliarder i lommen på de rikeste, uten at det på noen måte er dokumentert at det gir jobber. Slutt med det som Statistisk Sentralbyrå (SBB) sier er 17 ganger mindre effektivt enn å investere i offentlige prosjekter.

Glemte løfter?

Høyres bokfører alle tegn som bevis på det de gjør virker. For to år siden lovet Stavanger Høyre å skape 10.000 nye jobber innen 2020. Snart halvveis er det ikke lagt fram noe dokumentasjon på resultater. I mars i år sa ordføreren til Aftenbladet: «…resultatet så langt er vanskelig å måle og det finnes ingen forskning på dette». Til Dagbladet i 2015: «Jeg har brukt mye tid på å skaffe meg et bakgrunnsmateriell for hvordan jeg kan si minst 10.000 nye jobber. Det har jeg gjort sammen med Greater Stavanger. De har vært med på de analyser som jeg har vist dem. Så har Nav sett på det tallet og vurdert om det er riktig i forhold til hvor mange arbeidsplasser vi trenger i fremtiden. Vi trenger minst 10.000 nye arbeidsplasser innen 2020. Det er ingen som har motargumentert det tallet. Og det synes jeg er et godt mål, fordi vi må ha et mål når vi skal lage en strategi for å nå det målet» (min utheving). Høyre sa: «10.000 nye jobber». Jeg tok det som et løfte. Men var det bare et mål? Eller en invitasjon?

Inviterer til dugnad

Bergh inviterer til å bidra til «… å nå målet om minst 10.000 nye jobber». Takk for invitasjonen. Men det er snart valg, og jeg velger akkurat nå å gjøre det jeg synes et parti i opposisjon skal gjøre; stille posisjonen til ansvar. Vår politikk har vi skrevet mye om, og det vil vi fortsette med.

Oljeprisen?

Så til «motargumentet»: Oljeprisen. I juli 2014 var den 115 dollar. Seks måneder senere, altså mer enn et halvt år før valget i Stavanger, var den sunket til 48 dollar. Jeg antar at Stavanger Høyre visste dette da de laget sine plakater og Facebook-filmer. Så hvis ikke oljeprisen er forklaringen, hva er det da? Bergh sier at politikken de fører fungerer. Hvor er tallene? Hva med å si: «Vi lovet velgerne for mye.»