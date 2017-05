I altfor mange år har beboerne i Oalsgata levd i spenning og uvitenhet med hva som skal skje framover med hensyn til de trafikale forholdene der.

Eiendommene forfaller

Dette har for disse vært veldig frustrerende da de ser at eiendommene deres forfaller. Naturligvis har de ikke ønsket å påkoste sine boliger noe, da de har levd med påstander om at deres bolig sannsynligvis vil bli revet i forbindelse med vegutvidelse som bl.a. skal dekke behovet for busstrasé.

Fornuftig trasé

Oalsgata skulle iflg. kommunen være paradegaten inn til Sandnes sentrum. Fylkeskommunen, med fylkesordfører Janne Johnsen i spissen, gikk også inn for dette. Bussene skulle da kjøre opp Oalsgt. for så å gå i miljøtunell opp mot stadionområdet og så videre til Smeaheia. En svært fornuftig trasé da bussen da ville betjene svært mange fastboende på Stangeland i tillegg til barnehager, Sandnes vgs., Giskehallen 1 og 2, Sandnes Idrettspark og snart Sandnes nye stadion, som også vil inkludere skole der, samt annen næring i stadionbygget. I mellomtiden ventet huseierne langs Oalsgt. på innløsing av sine eiendommer, de venter på svar.

Torpederte fylkets vedtak

Det som snudde opp/ned på det hele, var ansettelsen av ny fylkessamferdselssjef i Rogaland, Gottfried Heinzerling. Etter kun noen få måneder i jobben satte han fram et nytt alternativ som torpederte fylkets vedtak og fylkesordførerens entusiasme for Oalsgt. Han ville ha bussveien gjennom Strandgt. (Fjordalternativet).

I høst fortalte ordfører Wirak etter press fra beboerne at nå var det bare å gå i gang med å fikse opp eiendommene sine eller selge hvis de ønsket det.

Denne gaten er i utgangspunktet altfor smal til å kunne etablere bussvei, bilvei, fortau og sykkelveier etter de normer som er satt for slik etablering (jfr. de allerede etablerte traseene for bussveien i Hillevåg og på Lura). Langs Strandgt. ligger det svært mange verneverdige bygninger, da det var her på Norestraen Sandnes fikk den første bebyggelsen sin. Nå er det snakk om å flytte flere av disse på vent til Forus, før de senere skal flyttes tilbake. Andre bygninger skal «beskjæres». Hvor blir det av det gamle miljøet som skal ivaretas? Min påstand er at Norestraen aldri vil bli den samme etter denne «moderniseringen» og trafikkøkningen.

Bare til å gå i gang

I høst fortalte ordfører Wirak etter press fra beboerne at nå var det bare å gå i gang med å fikse opp eiendommene sine eller selge hvis de ønsket det. Ingen riving ville bli gjort. Tar vi en tur i Oalsgata nå, ser vi at enkelte huseiere har tatt ordførerens ord på alvor og allerede gått i gang med utbedring av eiendommene sine. Så leser vi i Aftenbladet at det ble innkalt til informasjonsmøte i Vitenfabrikken 9. mai. Det står også i avisen at det vil bli revet opp til 15 hus langs Oalsgt. Torsdag 4. mai står det i kunngjøringen på annonseplass: «Varsel om oppstart av planarbeid av Fylkesvei 509 Oalsgata», «Statens vegvesen skal, i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, i gang med å lage en reguleringssak for Oalsgata. Hensikten med planarbeidet er å forbedre tryggheten i Oalsgata. Vi skal blant annet oppgradere og utvide fortauene og etablere sykkelfelt. Planarbeidet skal sikre Oalsgata sin funksjon som viktig vei til Sandnes sentrum. Gjennom planarbeidet skal en også redusere tallet på avkjøringer og kryss i Oalsgata. Det kan føre til endringer i lokalveinettet.» (Utdrag av kunngjøringen)

For å spare hundretalls millioner, bør man gå tilbake på opprinnelige planer og kutte ut Fjordalternativet snarest.

Snakker de ikke sammen?

Snakker ikke ordfører Wirak og Sandnes kommune med Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen? Dette er bare sjokkerende! Beboerne i Oalsgaten forblir kasteballer i systemet. Var meldingen fra ordfører Wirak til beboerne Oalsgata i fjor bare spill for galleriet?

Sløsing

For å spare hundretalls millioner, bør man gå tilbake på opprinnelige planer og kutte ut Fjordalternativet snarest. Slik det nå ser ut til, skal det oppgraderes traseer både i Oalsgata og Strandgata. Dette er sløsing med midler som en i utgangspunktet ikke har – eller skal dette sløseriet også dekkes av den nye bompakken!