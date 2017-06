La oss se på Storhaug og nærmere bestemt utbyggingsområdet i Lervig. I 2012 var planene, utover rekkehus/familieboliger, fire townhouse og to blokker på fem/seks etasjer. Fem år etter snakker vi om 11 blokker, flere på åtte etasjer.

Jeg har ikke lyst til å danne en aksjonsgruppe, men ønsker at innbyggernes innspill tas på alvor.

Trendanalytiker Ståle Økland skriver i Aftenbladet 6. mars 2017 at «Når byutviklingen blir demokratisk, skapes nye muligheter og utfordringer. Hvis folk vil ha kvalitet, får de kvalitet. Hvis folk vil ha estetikk, får de estetikk. Men hvis folk ikke bryr seg, får de en by som vokser vilkårlig. Ambisjonen om høy kvalitet for bygging og byplanlegging innebærer en tenkemåte og en holdning, og den må diskuteres kontinuerlig. Er vi flinke nok til å gi beskjed? Til å diskutere? Til å stille krav? Jeg er usikker på det.»

Gitt beskjed

Jeg vil påstå at beboerne i Lervig, Breivik og Siriskjær har brydd seg og har gitt beskjed i denne saken. Beboere har benyttet sine demokratiske kanaler og sendt innspill og merknader til Stavanger kommune. De har tatt kontakt med utbygger og politikere. Beboerne på Storhaug har vært tydelige i denne saken. I tillegg har innbyggerne vært tydelige i saken med ny brannstasjon, som er en historie i seg selv.

Det er ikke for sent

Jeg har selv vært i kontakt med noen politikere og en politiker foreslo at jeg kunne danne en aksjonsgruppe. Jeg har ikke lyst til å danne en aksjonsgruppe, men ønsker at innbyggernes innspill tas på alvor og at hovedregelen i utbygging ikke bli unntakene. Min erfaring er at beboerne på Storhaug er positive til fortetting, 10-minutters-byen m.m., men vi vet også at mennesket trenger lys og luft. Vi trenger dette like mye på Storhaug som på Eiganes, Stokka, Gausel og Madla. Så hva med å ta bort noen blokker, redusere etasjene til fem etasjer og skape et godt sted å bo sammen? Kanskje Lervig kan bli en suksesshistorie. Det er ikke for sent.

Og for de som ønsker å danne en aksjonsgruppe – ta kontakt så kan jeg formidle navn.