Ambisjonene for Sola bør være like store som for Flesland.

Et godt flyrutetilbud er en forutsetning for ny vekst i Stavanger-regionen. Kombinasjonen av laber innsats og manglende vilje til satsing fra kommuner og fylkeskommune og et næringsliv i motvind hars imidlertid ført til en svekkelse av utlandsforbindelsene. En av fire utenlandspassasjerer har forsvunnet fra Stavanger lufthavn Sola på tre år, og viktige ruter er borte. Den mest smertefulle nedleggelsen var utvilsomt Lufthansas Frankfurt-forbindelse.

Trondheim Lufthavn har i dag 18 direkte internasjonale ruter.

Fra seks til 37 utenlandsruter fra Flesland

I Bergen er situasjonen en helt annen. Bare i år har Flesland sparket i gang hele åtte nye internasjonale direkteruter, men dette kom ikke på plass av seg selv. For 11 år siden hadde Bergen seks direkte utenlandsruter. I dag er tallet 37. Mens vi sov i timen og stolte på at vårt sykliske og konjunkturutsatte næringsliv ville holde dampen oppe og rutetilbudet stabilt høyt, har bergenserne jobbet målrettet. En rekker offentlige aktører har reist store pengesummer for en blytung satsing på flytilbudet. Samarbeidsprosjektet heter FlyBGO og ble etablert i 2006 av Hordaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Bergen kommune, Innovasjon Norge, Avinor og Bergen Reiselivslag. Totalt har ruteutviklingsprosjektet en ramme på om lag 17 millioner kroner.

Trøndelag er også på offensiven. Også der ser det offentlige betydningen av godt flytilbud for å styrke næringslivets rammebetingelser. Fylkeskommunen leder selv arbeidet i Luftfartsforum. Her er begge fylkeskommunene i Trøndelag med, sammen med kommunene Trondheim og Stjørdal, næringslivsorganisasjoner, Avinor og Innovasjon Norge, Statoil, reiselivsorganisasjoner, NTNU og Nord Universitet. Resultatene lar ikke vente på seg.

Trondheim Lufthavn har i dag 18 direkte internasjonale ruter. Passasjertallet har økt kraftig de senere årene, og statistikk fra Avinor viser at trønderne har tatt kraftig innpå Stavanger.

Til og med Sogn og Fjordane ser verdien av å bidra til å utvikle flyruter fra Bergen.

Totalt fraværende

Hva skjer i Stavanger-regionen? Innsatsen fra kommuner og fylkeskommune står i grell kontrast til de to andre storbyregionene. Den politiske viljen til en satsing tilsvarende Bergen og Trondheim har vært totalt fraværende. Ruteutviklingsforum som ledes av Greater Stavanger, og hvor en rekke andre aktører sammen jobber for et bedre rutetilbud, ba i fjor fylkeskommunen om å bidra med skarve 200.000 kroner til å utarbeide en ny strategi for flyruteavvikling, men flertallet av fylkespolitikerne sa nei.

Også i Sola avslo formannskapet søknaden på 100.000 kroner.

Kun politikerne i Stavanger valgte å bidra med 200.000 kroner.

Mens vi ikke engang klarer å skape forståelse for en satsing i kommunene rundt flyplassen og i fylkeskommunen, ser til og med Sogn og Fjordane verdien av å bidra til å utvikle flyruter fra Bergen, selv om det er 200 kilometer fra fylkeshovedstaden Hermansverk til Flesland – en kjøretur på nærmere fire timer. Da har vi jammen en vei å gå.

Flytrafikk må ses på som all annen infrastruktur, som for eksempel vei og kollektivtrafikk.

Langsiktighet

Jobbing med ruteutvikling krever langsiktighet og egner seg dårlig som et enkeltstående krisetiltak. Det handler om god ledelse i gode tider og en investeringsvilje også når det går godt for næringslivet og dermed kommunene og fylkeskommunen, som er avhengige av skatteinntektene. Da bygger vi den robustheten vi som regel etterlyser når vi står med begge beina midt i en oljenedtur. Og vi jobber med rammebetingelser for næringslivet på en fornuftig måte som skaper arbeidsplasser og vekst.

Noen av nei-politikerne sier at flyrutetilbudet må være hundre prosent markedsstyrt. I Bergen har de imidlertid også hatt en oljenedtur, men likevel styrkes flytilbudet, og antall reisende øker. Poenget er at flytrafikk må ses på som all annen infrastruktur, som for eksempel vei og kollektivtrafikk. Vi snakker om den samfunnsøkonomiske nytten og næringslivets behov.

Undersøkelser viser dessuten at nærhet til flyplass og et godt flytilbud er en av de aller viktigste faktorene en bedrift etterspør. Og det er nettopp denne type attraktivitet det handler om framover når vi skal tiltrekke oss flere nasjonale og internasjonale bedrifter, talenter og ny kompetanse.

Ambisjonene for Sola bør være like store som for Flesland.

Våkn opp!

Et godt rutenett fra Sola er nødvendig for en region som alltid har hatt en internasjonalt orientert industri, som rigger seg for omstilling og som satser mye på å tiltrekke seg store internasjonale konferanser. Før snakket vi først og fremst om bedriftsmarkedet, men det er et faktum at det enorme potensialet for reiselivet har blitt en stadig viktigere del av diskusjonen.

Ambisjonene for Sola bør være like store som for Flesland. Det helt avgjørende at vi får på plass et ruteutviklingsfond med betydelig handlingsrom. Fylkeskommunen og kommunene i regionen må våkne og forstå hvor viktig denne innsatsen er for rammevilkårene til næringslivet. Ruteutviklingsforum er på ballen. Vi vet nok om hva som må til, og vi vet hva som gir resultater! Nå er det bare handlingen som gjenstår!