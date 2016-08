Under kjempeoverskriften «Hvilket høyhus passer best ved Breiavatnet?» presenterte Aftenbladet 25. ds. fem alternativ for 26 etasjes høyhus på tomten til nåværende Knud Holms gt. 8. Mitt svar på spørsmålet er ingen av dem!

Og jeg må be om at avisen for fremtiden sparer byens befolkning for slike skrekkoppslag, som heldigvis pr. i dag fremstår som rene luftkasteller.

Av teksten fremgår at Misjonskirken som i dag står på tomten, i forslag til ny sentrumsplan, jeg gjentar «forslag til» , tillates revet og bebygget, men ikke høyere enn omliggende bebyggelse som i dag ikke overstiger 16 etasjer. Dessuten at investorene Ydstebø og Wedler har opsjon på å kjøpe eiendommen.

Les også Hvilket høyhus passer best ved Breiavatnet?

En sjokkåpning

På dette grunnlag har de to valgt å avholde og bruke kr. 1,5 million på en arkitektkonkurranse som altså har resultert i fem forslag, alle på 26 etasjer. Det står selvfølgelig herrene Ydstebø og Wedler fritt å bruke egne penger til hva de vil, og her er hensikten åpenbart en sjokkåpning som skal ta pusten fra alle motstandere av byfornying i Kannik. Selvfølgelig har de ikke håp om 26 etasjer. Det hadde heller ikke Arne Rettedal da han i sin tid mente at St. Olav-kvartalet burde ha 25 etasjer, men måtte nøye seg med maks 16. I dag er det neppe mange som beklager dette.

Et press på de folkevalgte

Ved å presentere de fem utkastene i Aftenbladet over to sider på en måte som gir inntrykk av at saken ikke nå gjelder høyhus eller ikke, men hvilken av de fem skyskraperne byen skal få, forsøker man å forskuttere den nye sentrumsplanen, og i det minste legge press på de som skal vedta den.

Det forbauser meg at byens største avis lar seg bruke på denne måten. Like meget forbauses jeg over opplysningen i avisen om at de fem utkastene skal stilles ut på ONS denne uken. Hva har de der å gjøre? Hvorfor tillater ONS dette?