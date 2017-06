Da jeg var liten, ble jeg spurt «hva vil du bli når du blir stor?» I starten svarte jeg prinsesse, fotballspiller og countrystjerne. Jeg hadde drømmen om å stå på en scene med en rosa velur-kjeledress og fyrverkeri glitrende i mørket. 15 år senere blir jeg igjen spurt om det samme spørsmålet. Denne gangen tenker jeg nøye, lenge og hardt. Jeg ønsker å gjøre verden litt bedre. Men hvordan gjøres egentlig det?

Fire av ti sitter hjemme

Terrorangrep. Brexit. Trump. Det gjør at fremtiden ser mørkere ut, og de fleste unge i dag er bekymret for hva som kommer. Samtidig er det bare ca. 63 prosent av unge mellom 18 og 25 år som stemmer ved Storting- og kommunevalg. Fire av ti sitter hjemme, mens eldre menn i dress styrer landets fremtid. Jeg er en av dem som maser om at unge må stemme. Ikke for å være en plage eller å være en bedreviter, men jeg ønsker en fremtid som er skreddersydd for oss ungdom. Da må vi unge være en del av planleggingen ved å bruke stemmen vår.

I fjor var jeg en utvekslingsstudent i England. Med andre ord fikk jeg oppleve det å være utlending i ett år. Dette er en av de beste opplevelsene i mitt liv, frem til Brexit-kampanjen startet. Partiet UKIP gikk i front med en retorikk basert på fremmedfrykt, og holdningene endret seg fort. Jeg gikk fra å være en av «oss» til en av «dem».

Jeg som er norsk og hvit, fikk ikke merke dette i like stor grad, men mine venner fra andre sørlige land opplevde holdninger og kommentarer som ingen burde trenge å oppleve. Våre politikere setter standarden for hva som er greit i et samfunn, de setter premissene. Derfor får jeg vondt i hjertet av Frp sine frontfigurer i mediene. Listhaug som skriver «lik og del» når mindreårige flyktninger blir sendt tilbake til en farlig og usikker fremtid. Dette er mennesker som hadde trengt å føle seg som en utlending i ett år, og føle på fremmedfrykten de har skapt i samfunnet.

Barmhjertighet og solidaritet

Vi står i dag overfor et valg. Et verdivalg. Hva ønsker vi å stå for i vårt samfunn, og hva vi ønsker å lære de 60.000 seks-åringene som starter i 1.klasse hvert år. Jeg ønsker å fortelle dem at vi er et samfunn som redder miljøet og står opp for de fattige i verden. Vi tar vare på folk i og utenfor arbeid. Et samfunn som viser barmhjertighet og solidaritet. Per dags dato kan jeg ikke med lett hjerte si dette til mitt nyfødte tantebarn. Jeg ønsker å fortelle henne om alle disse tingene vi gjør for å skape en litt bedre verden, men det kan jeg ikke. Ikke med dagens Høyre/Frp-regjering. Det er derfor jeg maser, og det er derfor jeg ber unge, gamle og alle i mellom om å stemme for sine verdier i hvert eneste valg.

Jeg har valgt å bruke stemmen min, og jeg sier høyt og tydelig at jeg vil ha en ny retning for Norge. En grønn retning. Et fellesskap med små forskjeller og store muligheter. Hva velger du?