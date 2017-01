I sin artikkel i Aftenbladet 2. januar om kunståret 2016 bruker Trond Borgen formuleringen «det skandaløse salget av Hepworth-skulpturen».

Ikke klar over alternativene?

Det kan man kanskje tolke dit hen at det fremdeles er presumptivt oppegående mennesker i denne byen som ikke er klar over hva som var alternativene for Kunsthall Stavanger for tre år siden.

Alternativ 1. Et tomt skall av en bygning med null innhold og null drift – men en flott, verdifull skulptur ute i hagen, inneklemt mellom busker og trær så den knapt var synlig. (Jeg tør anslå at under 1 promille av byens befolkning visste om skulpturens eksistens.)

Jeg er hjertens klar over at byens kunst-noblesse foretrekker alternativ 1 (jfr. deres rettssak og ankesak), men for kunstkritiker Borgen må det da være mer givende å gi kritikk til de årlige, alternerende utstillingene inne i kunstmuseet – enten han liker dem eller ikke – fremfor å stå ute i hagen og gi ny, årlig kritikk av nevnte skulptur.

Takk for det

Og hvilket alternativ den store befolkningen ønsker, er jeg ikke i tvil om. Hvil i fred, Hepworth. Du ga penger til spennende og nyskapende utstillinger for kunstinteresserte i vår region i minst en generasjon fremover – og takk for det.

Kanskje barnebarna til dagens kunst-noblesse vil se poenget.