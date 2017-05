Byas (6. og 26. april) går ut med overskrifter: «Det er giftig stemning» og «Skjenkestrid».

Hvor kommer dette fra? Vi kjenner oss ikke igjen. Hvilken skjenkestrid og hvilken stemning er det egentlig snakk om?

Hvis jeg ikke betaler husleien min, er det da en giftig stemning? Er det en skjenkestrid dersom en person mener at en uteservering er upassende? Stemningen i gaten er uavkortelig positiv, som enhver som tar turen innom vil oppleve. Skjenkestriden er ikke eksisterende.

Siden jeg etablerte Fargegata, har visjonen vært å skape et miljø med grobunn for idealister og ildsjeler. Både Bob Stylister og Hanekam er firmaer startet av meg, og det med en visjon om å skape arbeidsplasser og gi rom for mennesker med ideer og ønsker utenom A4-mønsteret.

Jeg bærer i dag en stor glede over at det er mange som startet hos meg, som i dag står med egne bedrifter og har lyktes. Jeg har engasjert meg i bybildet og ytret et politisk ønske om å etablere et «kontor» for nyetablering. En visjon for et mer levende sentrum.

Et godt eksempel er når vi valgte å ofre deler av frisørsalongen i Fargegata for å gi Helen Pedersen (Permanent Vintage) en sjanse. Med sterkt redusert husleie og utallige tilbud om løsninger, mottok vi ikke husleie. Hva gjør man da?

Mulighet til løsning

Vi ga henne mulighet til å komme med en løsning til å fortsette, slippe å betale skyldig gjeld om videre drift ikke skulle være liv laga. Hun mottok oppheving av leieavtale, og vi hadde i alle fall prøvd å hjelpe.

Er dette giftig stemning, skjenkestrid eller er det lettere å skylde nederlaget på andre?

