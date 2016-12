Hvor ble alle de solidariske politikerne i Stavanger av?

Som forferdet tilskuer til folkemordet i Aleppo, følte jeg for første gang i mitt liv et sterkt behov for å vise min støtte til det syriske folk, og solidaritet med de som er offer for en av verdenshistoriens største krigsmassakrer og krigsforbrytelser.

Roper på internasjonal solidaritet

Vi har alle vært vitne til eskaleringen av krigen i Syria. Norge er verdens selvutnevnte (selvgode?) fredsnasjon. Venstresiden mobiliserer hver 1. mai og roper på internasjonal solidaritet. Myrderiene i Aleppo er de mest veldokumenterte i vår historie, gjennom alle medieplattformer. I regi av blant andre Muslimsk Fellesråd og Kirkelig Dialogsenter ble det lørdag 17. desember holdt en markering i Stavanger. Jeg kom tidlig da jeg regnet med at det ville bli veldig stort fremmøte.

Etter markeringen kom jeg sjokkert hjem til min trygge bolig i Stavanger og satte meg trist og lei ned. Ingen av våre ledende politikere var der, ingen av dem som elsker å være i avisen og vise hvor solidariske de er... til enhver tid, ved enhver anledning, var der.

Hvor var ...?

Hvor var ordføreren? Hvor var de solidariske i Venstre? Hvor var Bjørg Tysdal Moe, som alltid er omtenksom når det gjelder flyktninger? Hvor var alle de alltid så solidariske i SV? Hvor var denne Eirik Faret Sakariassen, som alltid har noe å si når det gjelder solidaritet og flyktningspørsmål?

Takk til Odd Kristian Reme

Hvor var alle vi i Stavanger, som har det best i verden, og som alltid gir når det kommer noen og samler inn penger til gode formål? Ja, jeg så Odd Kristian Reme, han deltok, også med appell. Takk! Jeg husker tilbake da USA angrep Irak senvinteren 2003, hvor Petter Nome sto i spissen for en demonstrasjon mot USAs krigsinntreden. 60.000 demonstranter ropte taktfast mot USA og krigen. Nå er det Russland og Iran som slakter ned tusener av kvinner og barn. Ingen bryr seg om det største massemord i moderne tid! Hadde det vært bedre for innbyggerne i Aleppo og Syria dersom det hadde vært USA og Israel som utførte folkemordet? Ville sosialistene og de som har monopolisert solidariteten og antikrigsbevegelsen, møtt frem da?