Hvor mange storstuer trenger Sandnes?

I det siste har jeg lest flere sterke meninger om politikken som føres i Sandnes. En av de siste ut var Pål Morten Borgli (27. mai) som sier at Sandnes Ulf må få bestemme selv hva de vil gjøre angående nytt stadion. Når ble Borgli talsmann for Sandnes Ulf? Han var tidligere styreleder der, og ble spurt av Aftenbladet (7. mars 2008): «Hvordan ser du på din egen rolle som styreleder og politiker i forhold til habilitet?» Han svarte: «Konkrete saker som går på klubben, vil helt klart gjøre meg inhabil, og det vil helt sikkert dukke opp saker der jeg vil være inhabil. Men slik er det.»

Unngå dobbeltrolle

Han trakk seg ut av styret for å unngå en dobbeltrolle, men vi ser tydelig at han fremdeles jobber for Sandnes Ulf. Idrettsbaner er «kjekt å ha», men skole, barnehage, eldre osv. er viktigere! Disse har hatt store kostnadskutt, og da er det hårreisende at overskuddet disse besparelsene har skapt, går til stadion. Et Google-søk viser at politikerne er veldig glad i ordet «storstue» for å legitimere bruk av penger på monumenter for politikerne i Sandnes. Stadion, Kulturhuset, det nye Rådhuset, Sandneshallen, Ruten, Sandnes Brygge… alt har blitt omtalt som «byens nye storstue». Hvor mange storstuer trenger vi? Det hadde vært billigere å sette opp statuer av politikerne.

Elendig disponering

Nå vil nok Wirak og Borgli si at Sandnes Ulf betaler stadionet selv. Men hvem har stilt tomt til disposisjon til en så billig penge at andre lokasjoner ikke kan konkurrere med Sandnes Idrettspark? Å la en fotballklubb med næringsinteresser bygge der, er elendig disponering av kommunens ressurser. Folk flest går ikke på Sandnes Ulf kamp. 3. kvartal 2016 hadde Sandnes 75415 innbyggere, og i 2016 var gjennomsnittlig tilskuertall 1723. At noe som interesserer så få skal prioriteres så høyt, er uforståelig. Sandnes Ulf må gjerne bygge stadion, men det blir feil om kommunen skal sponse tomt og betale forskuddsleie (Sandnes Ulf får vel kontingent av de som bruker banen også).

Utvannnet

Noen mener at denne «Storstuen» er viktig for byens identitet, men identitet handler om mye mer enn fotball. Ulf skal ikke eie stadion, men bygge den under et eget selskap slik at de ikke går konkurs sammen. Stadion-navnet skal selges, og det gamle Sandnes Ulf-huset som de brukte som argument for plasseringen av stadion, ønsker de å rive. Så denne sterke identiteten de snakker om, er ganske utvannet.

Det er ingen menneskerett for et fotball-lag å bygge stadion når en så avhengig av kommunens penger og tomt.

Dersom stadion bygges, vil 26 mål tomt tas og erstattes av en bane på sju mål. Likevel menes det at stadion er et flott tilskudd til breddeidretten. Jeg vil heller at mine barn skal vokse opp i nærheten av store grøntarealer enn ved et stadion som dominerer hele området.

Mange klager

Angående plasseringen har det kommet inn et skyhøyt antall klager, men de fleste har blitt avfeid uten begrunnelse. Hadde det vært en annen bedrift hadde bare en brøkdel av klagene vært nok til å skrinlegge prosjektet. Konsekvensutredningen er så godt som ikke-eksisterende. Det er ingen menneskerett for et fotball-lag å bygge stadion når en så avhengig av kommunens penger og tomt.

Kan Wirak og Borgli nevne noen andre bedrifter i Sandnes som har en slik lukrativ avtale med kommunen?

Ikke for sent å snu

Dersom stadion går konkurs, kan millionene går tapt. De skal også få forskuttering av spillemidler og tomten skal festes til kun 564.000 kr. Det legges til grunn minst 2500–3000 tilskuere pr. kamp, men i dag er de ikke i nærheten av det. Nylig har Aftenbladet satt søkelyset på Dale-saken (der for øvrig Borgli satt i styret). Vi trenger ikke «Stadion-saken». Spaden er enda ikke satt i jorden, så det er ikke for sent å snu!