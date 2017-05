Politikere reagerer: – Vi kan ikke tillate sånne svinestier. Høyre vil be helseminister Bent Høie endre loven og åpne for sentralinstitusjoner. Ap vil ha lokalt varslerombud. Ifølge Aftenbladet var dette reaksjonen da den politiske ledelsen i Stavanger kommune fikk øynene opp for hvordan en mann med en ROP-lidelse lever – i en leilighet, tildelt ham av kommunene, i et kommunalt drevet bofellesskap, med døgnbemanning. Levekårssjefens forslag til løsning? Å legge ned bofellesskapet!

Mulig vi er enfoldige

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) har mange medlemmer der den de er pårørende til bor i bofellesskap. Og det er mulig vi er enfoldige, men mange av oss har altså trodd at et bofellesskap innen psykisk helse og rus var en del av kommunehelsetjenesten med fokus på ettervern og rehabilitering – etter behandling i spesialisthelsetjenesten, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og med utgangspunkt i brukers behov. Og, bemannet med helsefaglig personell med god kompetanse, med oppfølging og god veiledning.

Samhandlingsreformen (St.mld. 47, 2008-2009) skulle sikre en helse- og omsorgstjeneste som svarer på pasientens behov for koordinerte tjenester.

Helse Stavangers prosjekt «Fra Døgn til dag», hadde som mål å vri behandlingen fra døgn til dag for flere ved å sikre kontinuerlig og god oppfølging til de med etablert psykisk lidelse.

KS er i gang med et læringsnettverk basert på recoveryorienterte tjenester i kommunehelsetjenesten – der brukermedvirkning og bistand ut fra brukers behov, står sentralt. Stavanger kommune har retningslinjer som skal sikre kontakt med familier/pårørende til brukere over 18 år som får tjenester innen området psykiske helse og rus.

Og forskere har gang på gang påpekt relasjonens betydning – relasjonen mellom bruker og hjelper – for en vellykket bedringsprosess.

Så hvorfor greier ikke hjelpeapparatet å komme i posisjon til å hjelpe bruker 403 og hans/hennes likesinnede?

Hvor er spesialisthelsetjenesten?

Vi har ikke lovhjemmel til å bruke tvang, sier kommunen. Men vi som har tilbrakt noen år på sidelinja av det psykiatriske behandlingsregimet, synes da å vite at det ikke skal så mye til å få tvangsinnlagt en psykotisk pasient som er til fare for seg selv eller andre? Og hva med vedtak og avtaler om bistand som beboer skal skrive under på? Og hva med husordensregler som skal etterfølges og som beboer også forplikter seg i forhold til? Og hvor er spesialisthelsetjenesten og avtale om samhandling?

Dette skjønner vi ikke

Som pårørendeforening skjønner vi at å komme i posisjon til å hjelpe mennesker med ROP-lidelser ikke er A-4 , og at det er mange dilemma som skal og må håndteres. Men dette skjønner vi ikke: Levekårsjefen som sier at dette greier vi ikke, så vi legger ned bofellesskapet. Hvor skal beboer 403 gjøre av seg da? Håpe på at han treffer en Petter Uteligger som kommer i posisjon til skjønne behovet hans? Eller håpe på at Høyres Kåre Reiten får oppretta den foreslåtte sentralinstitusjonen sin – der beboer 403 ikke plager verken familie, venner, verge eller oss andre «normale» med sine psykotiske forestillinger, angst, redsel og russug?

Eller må vi til slutt, i desperasjon, slutte oss til rollefiguren Robert Syverten: «They shoot horses, don’t they?»