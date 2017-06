I den senere tid har Aftenbladet hatt flere artikler om et bofellesskap i Stavanger kommune og flere meningsytrere har uttalt seg. Det er mange viktige elementer som tas opp i denne saken.

Uavhengig av denne konkrete saken så ønsker vi å belyse viktige forhold som i liten grad kommer frem når slike saker debatteres, nemlig betydningen av et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Alle virksomheter skal i henhold til arbeidsmiljøloven jobbe systematisk med HMS. Den som er ansvarlig for virksomheten, skal sørge for å legge forholdene til rette for innføring og oppfølging av arbeidet med HMS.

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge opp arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer.

Involvering

Arbeidstakere spiller en sentral rolle, og HMS arbeidet skal være organisert gjennom verneombud, arbeidsmiljøutvalg, tillitsvalgte eller andre ansatte. Disse aktørene må involveres for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Verneombudet skal lytte til arbeidskollegene og rådføre seg med dem før det foreslås løsninger overfor arbeidsgiveren. Der hvor det finnes bedriftshelsetjeneste eller vernepersonale er det naturlig å samarbeide med dem. Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge opp arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer.

Plikt til å melde fra

Arbeidstakere har plikt til å melde fra om feil og mangler, og komme med forslag til forbedringer. Dette gjøres blant annet gjennom verneombud, system for melding om avvik og egne rutiner for varsling.

Der loven krever et arbeidsmiljøutvalg skal også dette arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Arbeidsgiveren skal sørge for at forhold blir rettet opp innen rimelig tid. Arbeidsmiljøutvalget skal ha oversikt og følge nøye med i utviklingen over arbeidsmiljøutfordringene i virksomheten og sørge for at tiltak iverksettes og følges opp.

Arbeidstilsynet kan kontaktes dersom virksomheten ikke kan eller vil rette på forholdene. Konflikter om arbeidsmiljøproblemer bør løses internt i virksomheten, men Arbeidstilsynet kan gi råd og veiledning og kan vurdere om tilsyn er hensiktsmessig i de ulike sakene som meldes. Tilsyn er en kontroll med at kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppfylles og om nødvendig gis det reaksjoner.

Dersom systemet ikke fungerer, vil Arbeidstilsynet kunne gi pålegg til arbeidsgiver og kreve at tiltak settes inn.

Må ha kompetanse

Vi observerer at politikere fremmer forslag om innføring av et nytt varslingsombud som skal bidra til å ivareta ansatte og sikre dem et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Verneombud, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalget har i en dag en lovfestet rolle i arbeidsmiljøarbeidet. Disse må ha kompetanse, tid og tillit slik at de kan utføre sitt verv etter hensikten. Arbeidstakere og ledere skal ha trygghet til å kunne gi beskjed og ha tillit til at de ansvarlige er interessert og følger opp, samt erfare at det etablerte systemet for HMS i virksomheten fungerer.

Aktivt bidra

Påleggene og veiledningen som Arbeidstilsynet gir for å styrke arbeidsmiljøarbeidet i den enkelte virksomhet, må forventes å gi effekt. Arbeidsgiver skal aktivt bidra til at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid. Dette krever en kontinuerlig overvåking og gjennomgang av det systematisk HMS-arbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt. Roller, ansvar, oppgaver og rammene for det praktiske HMS-arbeidet må være tydelige og klare for alle som bidrar i virksomheten. Mer informasjon knyttet til systematisk HMS-arbeid finnes på www.arbeidstilsynet.no.