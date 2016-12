Hvorfor er politikerne så redde for en gransking i Smartly AS?

To politikere i Stavanger bystyre har tatt til orde for en uavhengig gransking av Lyse sin feilslåtte smart-satsing i sitt selskap Smartly AS. Det krav gikk ikke upåaktet hen. Konsernsjefen i Lyse og ordførerne i Stavanger og Sandnes kom raskt på banen, eller i Aftenbladets spalter mer presist.

Burde han ytre seg om det?

Konsernsjefen uttaler at satsingen nærmer seg et tap på 500 millioner kroner, men mener hardnakket det ikke er behov for gransking. Burde han ytre seg om det? I Aftenbladet er han referert på følgende årsaker til situasjonen selskapet har havnet i: "Vi har hatt utfordringer med teknologien, samtidig som teknologien er endret og teknologiutviklingen har gått raskere enn ventet. Samtidig har vi fått markedet imot oss. Dette uttaler altså personen som er ansvarlig for resultatet. Her får vi presentert mange grunner til fallitten. Var det ikke tatt høyde for noen av disse faktorene?

Hva er frykten for å granske Smartly? Er det kostnaden med granskingen en er betenkt over?

Det hadde vært interessant og sett risikovurderingen og budsjettene som lå til grunn for satsingen og ikke minst tiltak som ble gjort underveis for å rette på tilstanden før underskuddet var kommet opp i det dramatiske beløp. Var det beregnet utviklingskostnader? Det er viktig å satse, ikke minst på ny teknologi. Når satsingen ender slik som i dette tilfellet, bør en grundigere gransking være nyttig, ikke minst for eierne, som er 16 kommuner i fylket.

Det er selvsagt også viktig at vi som bor i disse kommunene, får innblikk i hva som resulterte i den situasjonen selskapet er kommet opp i, 500 millioner er ikke småpenger, selv for Lyse. Når konsernsjefen forteller at de har erfaring med intern gransking, det de kaller en læringsanalyse, kan det selvsagt være nyttig gjennomføre også her, men resultatet i Smartly er likevel så dramatisk at det vil være riktig å gjennomføre ekstern, uhildet gransking. Det er sikkert ikke siste gang Lyse kommer til å utvikle nye konsepter, da må en grundig gjennomgang nå, foretatt av ekstern kompetanse, være berettiget. Ordfører i Stavanger fnyser over forslaget om gransking. Hvorfor? Hun fremholder Lyse sine betydelige økonomiske bidrag til eierkommunen gjennom mange år. Hun mener tydelig i fullt alvor at da må Lyse få gå på en smell, uten å lage det store oppstyr over det, 500 millioner, pytt, pytt. 13. desember avslo formannskapet i Stavanger forslaget om gransking med 17 mot to stemmer.

Lite dybdeundersøkelser

Sandnes-ordfører Wirak er av samme formening som sin ordførerkollega i Stavanger. Denne saken har klare paralleller til forholdet om Dale-eindommen og historien over den mislykkede satsingen på å utvikle den kjempestore eiendommen på andre siden av Gandsfjorden.

Sandnes-ordføreren, sammen med andre som var knyttet til saken, var av samme formening også i spørsmålet om hvorvidt Dale eiendomsutvikling og fylkeskommunen burde granskes. Til slutt bestemte likevel fylkestinget å gå for en videre undersøking. Formelt var dette en såkalt selskapskontroll med forvaltningsrevisjon. Hvor grundig denne «granskingen» ble, må det stilles spørsmål om. Det ble lite dybdeundersøkelser. Dermed fremstår rapporten med flere spørsmål enn svar. Om vi får flere oppklaringer i den saken er usikkert.

I gjennomgang av rapporten i fylkestinget ble det allikevel klart påpekt at fylkeskommunen aldri måtte engasjere seg i lignende prosjekter. Det var politikere som bemannet dette styret. Også i Lyse sitt styre er de fleste plassene inntatt av politikere fra eierkommunene. Fagkompetansen er vel knapt påtrengende.

Frykt for dårlig omdømme?

Hva er frykten for å granske Smartly? Er det kostnaden med granskingen en er betenkt over? Eller er det kanskje frykten for dårlig omdømme av selskapet? Har styret sovet i timen? Er det noe av årsaken til at ordførerne i Stavanger og Sandnes så innbitt går imot en grundig gjennomgang av selskapets virksomhet. Resultatet i en gransking ville utvilsomt vært nyttig lærdom for fremtidig virksomhet.