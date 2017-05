Hvorfor finner vi oss i å «tvinges» til å støtte venstresiden økonomisk?

DEBATT: Hans-Christian Gabrielsen er valgt som ny LO-leder. Han uttaler at det viktigste for ham er å sørge for at det blir regjeringsskifte til høsten. Må alle ca. 920.000 LO-medlemmer bare finne seg i å være enige i dette?