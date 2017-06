I midten av juni avgjør regjeringen om flere skal kunne få muligheten til å tilby personlige transporttjenester i Norge. Det er ikke et spørsmål om å være for eller imot det tradisjonelle taxisystemet, men et spørsmål om å omfavne ny teknologi og mulighetene delingsøkonomien gir.

Hindrer fri konkurranse

Forbrukerrådet, Konkurransetilsynet, det regjeringsoppnevnte Delingsøkonomiutvalget og Eftas overvåkningsorgan (ESA) har alle konkludert med at dagens lovverk hindrer fri konkurranse og innovasjon i persontransportnæringen.

De som kjører, har god vandel og forsikring, og de skal selvfølgelig betale skatt av pengene de tjener.

Uber er en teknologibedrift som muliggjør bedre ressursutnyttelse. Via Uber-appen lar vi folk dele bilen og tiden sin med andre som har behov for å bli kjørt et sted. De som kjører, har god vandel og forsikring, og de skal selvfølgelig betale skatt av pengene de tjener. Så snart tjenesten ble tilgjengelig, svarte forbrukerne. Uber har blitt et av de mest vellykkede eksemplene på hvordan folk har nytte av delingsøkonomien. Med over 280.000 brukere og hundrevis av partnersjåfører, har Ubers tjeneste blitt omfavnet av folk i hele Norge slik den har blitt i mange andre land.

Et alternativ, ikke en erstatter

Så hvorfor har vi fortsatt ikke Uber i de fleste norske byer? Fordi regelverket ikke har utviklet seg i tråd med den teknologiske utviklingen. Dette er ikke uvanlig, men det er viktig at vi oppdaterer regelverket slik at det skaper muligheter for nye forretningsmodeller. Endring er ikke alltid enkelt, men kjernen i Uber er å utfordre det satte for å skape innovasjon og utvikling til det beste for hele samfunnet.

Hvis det tradisjonelle taxisystemet endres for å gi billigere og bedre tjenester, mener vi at det er forandring til det bedre.

I motsetning til hva mange tror, betyr ikke Uber slutten på taxinæringen. Vi ønsker å tilby en alternativ tjeneste, som gir folk flere og billigere transportmuligheter. Folk i Stavanger fortjener best mulig og rimeligst mulig tjenester, færre privatbiler i gatene og en mer bærekraftig måte å dele ressurser på. Under dagens system har taxiprisene økt enormt i flere norske byer. Forbrukerne må betale prisen. Hvis det tradisjonelle taxisystemet endres for å gi billigere og bedre tjenester, mener vi at det er forandring til det bedre. Faktisk er vi glad i konkurranse fordi det forbedrer Uber og tjenestene våre.

Ønsker å reguleres

Først trenger vi regulatoriske endringer. Uber ønsker å bli regulert. Vi har i lang tid hatt god dialog med skattemyndighetene for å sikre at alle våre sjåfører bidrar tilbake til samfunnet. Vi støtter kravet til kjøreseddel, og krever at våre partnersjåfører har god vandel og forsikring. Vi ønsker også å jobbe med partene i arbeidslivet for å finne gode løsninger for mennesker som jobber i delingsøkonomien.

Det er nå opp til politikerne å plukke opp ballen og introdusere et nytt, fremtidsrettet regelverk som omfatter mulighetene delingsøkonomien tilbyr, og som sikrer at den kommer hele samfunnet til gode.