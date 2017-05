Idrettens verdibløff

Du har sikkert sett dem før. Disse velkledde, vakre, alvorlige menn som kommer gående, opp av sjøen, bortover veien, med fjerne blikk, bevisste steg. De er ikke zombier. Eller gående døde. De er bevisste, sterke, ytterst levende menn. I en reklame. På vei mot seier. Mot makt. Mot deg. Og de var en gang Quentin Tarantinos banebrytende, ikoniske, kriminelle bande i Reservoir Dogs. Filmplakatens motiv. De hensynsløse. Nå er de idrettens forbilder, Bislett Games forsidemenn, prioriterte utøvere, team Ingebrigtsen. Og en ny verdi har fått plass. De gamle mister sin glans. I hensynsløshetens ånd skal idretten forme sine barn.

Hverdagen

På parketten en kveld i november. Tjue jenter gir alt. De løper. De terper finter. De løfter vekter. Noen er tolv år. De fleste tretten. De er på vei. Mot en form. Mot en voksenhet. Mot et helt menneske. Men de er bare på vei. Hver dag er et steg inn i noe nytt. Ut av noe gammelt. Hver dag kan være et fremskritt. En utvikling. Jeg trener dem. Jeg ser dem. Jeg møter dem. De er mine. På en måte. I et øyeblikk av dagen. Et øyeblikk som skal gi dem vekst. Jeg peker. Se her. Kom, bli med meg. Inn i denne voksenheten. Inn i fremtiden. Vi kommer, sier de. Og løper enda raskere. Finter enda mer konsentrert. Hopper enda høyere. Sammen med sine lagvenner. Sammen med sine medmennesker. På denne merkverdige klode. På min kommando. På min veiledning. På mine råd.

Løper, hopper, kaster, finter. Konkurrerer. Med iver. Med mot. Under sin stjerne.

Grunnmuren

Under mine føtter er parkett. Parketten er lagt av kommunen. Kommunen er sponset av fylket. Fylket er sponset av staten. Staten er folkehelse. Folkehelse er en verdi. Folk flest bør trene. Idretten er folkets arena. Arenaen er fellesskap. Dannelse. Personlig utvikling. Veien mot et godt liv. Mot et godt samfunn. Mot en god hverdag. Og over alt er spent en himmel av forbund. Hvert forbund har sine stjerner. Hver stjerne blinker for disse mine jenter. Jeg peker. Se der, ser du den stjernen? Kom, så skal jeg lære deg å bli god. Sunn. Glad. Raus. Tolerant. Trygg. Ærlig. Inkluderende. Hensynsfull. For jeg har en himmel av forbund spent over meg. Kommunal parkett under mine føtter. Et hus bygd på fjell. En solid grunnmur. Et sett felles verdier. Og de skal du få med deg. Inn i voksenheten. Inn i fremtiden. Vi kommer, sier de. Og ser mot stjernen. Lytter til mine ord. Tenker. Samhandler. Smiler. Ler. Tar vare på hverandre. Jobber langsiktig. Løper, hopper, kaster, finter. Konkurrerer. Med iver. Med mot. Under sin stjerne.

Fallet

Øyeblikk blir til timer. Timer til dager. Dager til måneder. Så, i garderoben en ettermiddag i mai. Tjue jenter snører joggeskoene. De vil ut. Solen står høyt. Alt er lysere nå. Lettere. Varmere. En sesong er over. Kamper er tapt. Kamper er vunnet. De er på vei. De har blitt litt eldre. Noen tretten år. De fleste fjorten. Nye deler av mennesket tar form. Modning. Meninger. Mot. Men ingen fullendelse er nådd. Ikke ennå.

Den legger alt annet i mørke. Stor. Mektig. Dominerende. Kynisk. Likeglad. Hensynsløs.

De går mot en voksen væren. De er mine. Et øyeblikk. Et ørlite øyeblikk. Min tid er deres. Deres tid er min. Og vi løper. Oppover. Mot høyden. Nedover. Mot bunnen. Bortover. Langs den jevne veien. En rekke strekkes ut. Noen er bakerst. Noen midt i. Noen fremst. Men alle er sammen. Så skjer det. De fremste øker farten. De knuffer. De banner. De spurter. Mot målet. Mot enden. I kamp mot hverandre. Den ene faller. Den andre fortsetter å løpe. Kommer først i mål. Latter. Rå latter. De siste kommer frem. Alle har løpt samme distanse. Hun som falt gråter. Den første, vinneren, peker. Se, en ny stjerne. Vi snur oss. Skuer mot en annen himmel. Alle de andre stjernene blekner. Forsvinner. Og denne ene står frem. Den legger alt annet i mørke. Stor. Mektig. Dominerende. Kynisk. Likeglad. Hensynsløs. Jeg, treneren, vil si noe. Men huset raser. For det var likevel bygd på sand.

