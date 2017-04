Innlegget er skrevet av: Reidar Høllesli, Ingvar Meling Røssevold, Raymond Nordnes og Kjersti Seldal Nordnes

Som vi har sett i mediene den siste tiden, har det vært fokus på grensejustering. Det har blitt sendt brev til Fylkesmannen for å få dette gjennom. Det blir sagt at det er et folkelig opprør mot nye Sandnes i området nord for Lysefjorden.

Fortvilte sambygdinger

En ting er sikkert: Folk i området er opprørt, men det er like mye fordi de føler seg overkjørt. Etter det siste oppslaget i Aftenbladet 22. mars under tittelen «Vil vekk frå Nye Sandnes» har vi som nå har engasjert oss, blitt kontaktet av fortvilte sambygdinger som er veldig opprørt og irriterte. De føler at slik saken blir fremstilt så tror folk at alle vi som bor her ønsker grensejustering.

Underskriftskampanjen det vises til, ble utført ved oppmøtet på trappen til folk en kveldsstund. De kom ikke på døren til de som i klarhet har sagt de ønsker seg til Sandnes, og vi har hørt at noen følte seg presset til å skrive under på listen. Mulig noen hver hadde hatt problem med å si nei når en tidligere ordfører, en kommunestyrerepresentant og en kjent og aktet person i bygda plutselig står på trappen din og ber om en underskrift? Vi har også hørt at noen av de som har skrevet under på listen, har misforstått og trodd det gjaldt hele Forsand til Strand, ikke deler.

Vi er alle grunneiere

I løpet av de siste ukene har vi hatt kontakt med både fastboende og eiere av fritidsboliger i området, og vi har fått støtte fra begge parter. Vi mener det er naturlig å høre hva eiere av fritidsboliger mener om dette, da det er veldig mye fritidsboliger i dette området. Det sies i mediene at det er store grunneiere som har samlet seg. Det må ikke glemmes at vi alle er grunneiere, og fordi om vi ikke har flere mål tomt, bør vi alle stille på samme nivå.

Vil berøre mange barn

Vi ønsker spesielt å sette fokus på barna som bor i området. Vi ser ikke at det vil være gunstig for dem å bytte skolemiljø og få lenger skolevei. Det samme gjelder for barn som skal i barnehagen. Dette har vi ikke hørt et ord om fra den andre siden, noe vi finner meget forunderlig. En av forklaringene kan være at et stort flertall av de som ønsker justering, ikke har barn under og i skolepliktig alder. Det bør i aller høyeste grad tas hensyn til dette spørsmålet, da det vil berøre mange barn. Flertallet av de som ønsker justering, er også godt voksne mennesker. Det bør tas hensyn til yngre familier i denne saken med tanke på at de er fremtiden for dette området.

Legevaktordningen brukes som et eksempel. Erfaringsmessig er ordningen like god nå som tidligere, da vakthavende lege kommer på hjemmebesøk ved behov.

Mye har endret seg

Tilhørigheten får være Fridtjov Thorsen Nordlands egen mening. Vi vet om mange som har stor tilhørighet både til Forsand og Sandnes, som bor i dette området. Det nevnes før og etter Lysefjordbrua, som kom for snart 20 år siden, mye har endret seg på den tiden.

Kirkesogn blir også dratt frem. Husker at Høle og Forsand hadde samme prest i sin tid, og det fungerte aldeles utmerket.

Når tannlege og kommunale tjenester blir fremstilt som et argument for å justere en kommunegrense, må vi tenke litt videre enn i nuet. Fremdeles foregår det samtaler mellom Sandnes og Forsand for å få på plass slike spørsmål. Kommunene har inngått en intensjonsavtale, og det jobbes med å få flest mulig av tjenestene lokalt.

Lokalavis bør ikke være et argument for en grensejustering. Den senere tiden har vi sett at Sandnesposten tar med nyheter fra Forsand, og vi regner med dette vil gjøres også i fremtiden.

God tone med Strand

Ellers har vi hatt en god tone med Strand både når det handler om kultur, fritid og frivillige organisasjoner. Vi ser ingen grunn til at dette behøver bli noen stor sak. Når det tidligere har vært samhandling over kommunegrensene, burde det gå like greit med samhandling over kommunegrensene videre også, fordi om den ene kommunene blir litt større og skifter navn.

Det som også forundrer oss, er redselen bøndene har for å komme inn i Sandnes kommune. Sandnes er en av de største jordbrukskommunene vi har i Rogaland, og dette burde tale til fordel for bøndene.

Klarhet

Nei, alle på nordsiden av Lysefjorden ønsker ikke grensejustering, og vi håper nå at dette kommer frem og skaper klarhet. For å vise at ikke alle støtter dette forslaget, velger vi nå å sende ett brev til Fylkesmannen, der vi viser at dette forslaget slett ikke støttes av alle.