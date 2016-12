Det skal kuttes opp mot 255 barnehageplasser i Stavanger. Onsdag 14. desember ble det vedtatt å vurdere nedskjæringer i avdelinger i ni barnehager. Fem av disse barnehagene ligger i Hillevåg bydel. Dette er en bydel som scorer lavt på levekårsundersøkelser og som har sosiale utfordringer. Nettopp slike bydeler er det viktig å gjøre mer attraktive for barnefamilier, og da er det feil medisin å kutte i barnehagene.

Ny bygningsmasse

Jeg bor selv i Hillevåg bydel og har barn i Auglend barnehage. Dette er en veldreven barnehage med god ledelse og dyktige ansatte som jobber målrettet for trivsel og utvikling for barna. Barnehagen scorer 90 av 100 i sist års brukerundersøkelse. Det er lite utskiftning av personalet og sykefraværet er lavt. I tillegg er bygningsmassen ny og godt tilrettelagt.

Ordfører Christine Sagen Helgø og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte barnehagen i 2014. Sagen Helgø sa følgende etter besøket: «Barnehagen viser kvalitet i alle ledd, de jobber hardt, alle ansatte er med og det imponerer. Det er i tillegg positivt at de samarbeider Universitetet i Stavanger», mens Isaksen kommenterte til Aftenbladet at «flere trenger å jobbe like systematisk med kvalitet og rekruttering som Auglend».

Auglend barnehagen er en barnehage som gjør det attraktivt for småbarnsforeldre å etablere seg i Hillevåg. Det er nå foreslått å kutte tre av åtte avdelinger i barnehagen. Dette vil fjerne attraktive barnehageplasser fra bydelen.

Et slikt kutt vil utvilsomt også ramme kvaliteten i barnehagen og ramme kompetansen som har blitt bygget gjennom systematisk jobbing.

Mye viktigere

For å kompensere for dårlige levekår i Hillevåg, har det fra 2018 blitt øremerket penger til levekårsløft. Dette er penger som for eksempel går til å oppgradere uterom som lekeplasser. Som far til to barn i Hillevåg er det flott med ny lekeplass, men til syvende og sist er en god barnehageplass i Auglend barnehage mye viktigere.