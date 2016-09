For noen år siden var jeg med på aftenbladtur med Tom Hetland som reiseleder, en flott tur og mange kjekke medreisende. Vi besøkte blant annet Beijing i Kina og hadde flinke og velorienterte guider, som blant annet – til vår store forskrekkelse og hoderisting – fortalte at her, under oss, midt i Beijing sentrum, var de i ferd med å bygge undergrunnsbane, og den skulle stå ferdig om et halvt års tid. Dette fant vi ut var mulig fordi Kina, som det diktaturet vi kjenner det som, enkelt bestemte hvor linjen skulle gå, og så måtte eiere av hus og forretninger og basarer bare finne seg i at deres eiendommer med boliger og levebrød ble fratatt dem. De ville «selvsagt» blir tilgodesett med nye boliger, virksomheter og erstatning.

Vi konkluderte med at heldigvis lever vi i et demokrati i gamle Norge og Stavanger, hvor i alle fall ingenting i nærheten av disse overgrepene kunne forekomme. Så feil kan vi ta.

Buss, tog, sykkel, tursti

I Stavanger har nå langt over hundre eiendommer blitt konfiskert eller truet med å bli konfiskert, eiere er blitt fratatt tomter, tomter er blitt beskåret og folk er blitt varslet om at eiendommen din kan måtte ryke fordi...

Jo da, fordi sykkelen skal frem, turgåerne skal frem, toget skal frem og ikke minst bussen skal frem. Det er ødelagt eiendommer og hus for flere hundre millioner kroner, og det er i vårt nærområde.

Bussveien har tatt store deler av arealet, og dette uten at det er noen nyvinning for kommunikasjonen i byen. Bilen får stadig trangere kår, bussen skal frem i «the busway», tom eller full, og den kjører for en stor del parallelt med jernbanen og dobbeltsporet der.

Sykkelen skal frem på kortest mulig strekning og med minst mulig hindring, slik at bussene får et enda mindre potensielt kundegrunnlag.

Turgåerne skal helst gå i strandsonen, og helst der ingen politikere bor. For der politikerne bor er det ingen turvei som skal ta deres hager.

Nå er det på tide at politikerne får smake sin egen medisin, i alle fall sette seg i situasjonen hvor utrygghet for egen bolig og bomiljø preger hver dag, for mange år ut og år inn. Det har resultert i mye frustrasjon, helseproblemer, mistrivsel og fraflytting.

Vi som har levd med dette i en del år, kan bare si at vi føler sterkt med dere som opplever det nå, det vil ikke være en god tid dere har foran dere.

Alt settes på vent

Boligen er det viktigste en har, det er den største investering som gjøres, den utgjør storparten av de flestes formue. Og den stelles og males og rehabiliteres, og hagen stelles og graves og pyntes.

Så kommer Brevet fra det offentlige: Du er utpekt som offer for buss/tog/sykkel/tursti, vi vil informere nærmere om saksgangen. Nå er det slutt på nattesøvnen.

Så går vinter og vår, ingenting kan selges, det kan ikke gjøres investeringer, likevel er eiendommen båndlagt, for Storebror har utpekt deg.

Som en god venn sa: «Jeg har bodd her hele livet og hatt et godt liv, aldri hadde jeg trodd at dette skulle ødelegge mine siste år.»

Det er så trist for de som rammes, og det er en skam at det bare fortsetter, nå i Hafrsfjord ved «Sverd i fjell», og på Hinna ved Jåttåvågen. Og tidligere Hillevåg, på Mariero, Vaulen, Gausel, Hafrsfjord, Forus…

Vi som har levd med dette i en del år, kan bare si at vi føler sterkt med dere som opplever det nå, det vil ikke være en god tid dere har foran dere.

Dra i nødbremsen!

Vi trenger en bevegelse mot disse offentlige overgrepene. Er de lovlige, må det gjøres noe med lovene. Er de ulovlige må det stoppes. Det er uansett ødeleggende for byen, for mange familier, for store boligområder.

Jeg håper virkelig at det må finnes noen fornuftige politikere der ute som nå ser dette og urimelighetene ved disse overgrepene og får satt en stopper for dem. Nå trenges virkelig nytenking i politikken, det er trist å lese om holdninger til de «gamle» ringrevene som nå sier at «det er for sent», «toget er gått». Det er aldri for sent, og toget kan stanses ved å dra i nødbremsen. Nå må gamle begreper som etikk og moral og medfølelse gjelde.

Til nå har det offentlige oppført seg meget dårlig, både med våre felles penger og holdninger til de som er blitt og blir rammet.