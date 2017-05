Tigging blir forbudt i Sola. Jeg mener at forbud mot tigging ikke hører hjemme i et fritt, åpent demokrati. Det er et paradoks at personer som ikke har penger til mat, skal kunne bøtelegges. Den som ønsker å gi penger til mennesker i nød, bidrar til å gjøre tiggere til kriminelle. Det er helt absurd. Sola KrF stemte mot forslaget fra Frp og Høyre da de foreslo å innføre tiggeforbud. Vi fremmet et eget vedtak om at det ikke skal innføres tiggeforbud i Sola.

Innføring av lover som ikke håndheves, er med på å bryte ned legitimiteten til justissystemet vårt.

Hva er bakgrunnen?

Argumentasjonen til Høyre og Frp er at tiggingen er aggressiv, selv om politiet selv påpeker at de ikke har nødvendige virkemidler for å håndheve aggressiv tigging. Det er derfor viktig å holde tungen beint i munnen. Problemet er altså ikke tigging, men aggressive personer. Når politiet selv mener de har de virkemidlene de trenger, blir et forbud helt overflødig. Man kan da spørre seg hva som er bakgrunnen for at Høyre og Frp ønsker å innføre forbudet. Er det at man ikke ønsker å se disse menneskene?

Politiet påpeker at de ikke har ressurser til å håndheve forbudet. Innføring av lover som ikke håndheves, er med på å bryte ned legitimiteten til justissystemet vårt. Det er ikke heldig. Forbud mot tigging viser en naiv holdning, fordi man tror at forbudet vil løse problemet.

Vanskelig livssituasjon

Da løsgjengerloven ble opphevet i 2006, påpekte man at handlinger som ikke medfører skade eller fare for skade, bør avkriminaliseres. Denne argumentasjonen står seg fremdeles. Før loven ble opphevet, hadde tigging i det store og hele vært et lite problem, selv om tigging hadde økt i de store byene. Det var altså ikke slik at forbudet ble opphevet på en tid da det ikke fantes tiggere. Hovedårsaken til oppheving var av hensyn til de som tigger. Mennesker som ofte er i en vanskelig livssituasjon og som trenger penger til mat. Stortinget mente den gang at det var viktigere å sikre sosialpolitiske tiltak enn kriminalpolitiske tiltak for å gjøre noe med utfordringen knyttet til tigging.

Bakmennene må tas

Det blir hevdet at man må innføre et tiggeforbud for å kunne bekjempe menneskehandel. KrF har i lang kjempet for å sikre tiltak for å ta bakmenn som utnytter ofre på det groveste. Det foreligger flere dommer på at bakmenn har utnyttet ofre ved å tvinge dem til å tigge. Problemet her er som med sexkjøpsloven, det er bakmenn som må tas, ikke ofrene.

KrF vil ikke bidra til å kriminalisere ofre, vi vil bekjempe roten av problemet – nemlig bakmenn. Politiet skal selvfølgelig straffeforfølge straffbare handlinger, men da er det nettopp den straffbare handlingen som skal bekjempes, ikke det faktum at man ikke har penger til mat.