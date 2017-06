Israel går mot katastrofen, og den eneste måten å stoppe landet på er kulturell og økonomisk boikott

Det ble bråk da den jødiske historikeren Benny Morris avslørte innholdet i arkivene fra den nyere Israels historie. Byen Dei Yassin ble angrepet. Menachem Begin (en dømt, jødisk terrorist som senere ble Israels statsminister) ledet organisasjonen Irgun, som sto for raidet. Noen ble voldtatt forteller han, men flesteparten ble myrdet. Det førte til frykt blant palestinerne, som flyktet fra de brutale overgrepene.

700.000 flyktet

Over 700.000 mennesker flyktet, og over 400 landsbyer ble jevnet med jorden; konf. den svenske jødiske forfatteren Göran Rosenberg: «Det tapte landet». Bjelland betviler den gamle palestinske prestens utsagn, og mener at han ikke ser forskjell på drapet på bestefar/barnebarn og noen ihjelslåtte sauer. Kanskje det sier mer om Bjelland enn om den palestinske presten?

Jeg skrev ikke at israelske soldater forgiftet palestinske bønders brønner, men at de står og ser på når settlere kaste steiner, ødelegger jorden og forgifter (rett: her burde det stått ødelegger) fattige araberes brønner. Dette minner om Hitlerjugends herjinger med jødene. At israelske soldater har revet hele palestinske landsbyer og ødelagt vannreservoater også inne i Israel, finnes det mange bevis på. For noen dager siden meldte Haaretz om jødiske ungdommer som (i Øst-Jerusalem?) slo på dører og vinduer i palestinske hjem og ropte: «Drep araberne, død over palestinerne!»

Sammenligningen med Tyskland før 1933 ble gjort av en israelsk generalmajor (visestabssjef i generalkommandoen Yair Golan i en tale ved Holocuast-minnesmerket i Jerusalem 4. mai 2017; red. anm).

Mange nordmenn som hadde studert i Tyskland før krigen, var positive til det tyske folk, men tok grundig avstand fra nazismen. Slik kan man også være tilsvarende positiv til det jødiske folk, men ta grundig avstand fra okkupasjon og den fasistiske politikk som har fått utvikle seg, et land styrt av bosettere.

Det er trist at konservative kristne organisasjoner og Israels venner ikke klarer å skille mellom disse to faktorene, men, som Bjelland, forsvare brudd på folkeretten og angripe varslerne.

Mitt Israel er de jødene jeg møtte i kibbutz på 1960-tallet, mennesker som tross tidligere overgrep, fremdeles kjempet for en jødisk rettferdighetssans og moral. Det er deres syn jeg forfekter i dag.

Norge har boikottet Mynamar, Sør-Afrika og nå Russland. Israel går mot katastrofen, og den eneste måten å stoppe landet på er kulturell og økonomisk boikott. Da hadde man løst dette Midtøsten-problemet på et halvt år. Hvorfor vil man ikke? Er det fordi det jødiske kollektivet rundt omkring i verden er for sterkt?

Rettferdig fred

Sør-Afrika hadde en terroristleder som satt i fengsel. Han ble landets president: Nelson Mandela. Palestinernes leder heter Marwan Barghouti. Israel har fengslet han fordi han ønsker en rettferdig fred, som israelerne ikke ønsker.