Jåttå barnehage vil gå foran og skape framtiden

Verdigrunnlaget til Stavanger kommune viser retning for oss ansatte: «Er til stede; Vil gå foran og Skaper fremtiden.» Jåttå barnehage har tatt disse verdiene på alvor. I løpet av fem år har vi bygget opp et stort fagmiljø, som både vil og kan gå foran og skape framtiden. Vi har gjennomført innovasjonsarbeid som har vekket interesse langt utover kommunens grenser. Dette fagmiljøet står nå i fare for å raseres, hvis politikernes forslag om å legge ned inntil seks avdelinger blir virkelighet. Vi ber derfor innstendig om at man tenker seg nøye om før vedtak fattes.

Foregangsbarnehage

Monsterbarnehagen Jåttå ble bygget 2011, og har i dag 17 avdelinger, ca. 70 ansatte og omtrent 230 barn. Barnehagen har i løpet av disse fem årene motbevist de verste antagelsene om å bli et stort monster. Med solid, systematisk innsats av personalet har vi klart å etablere oss som en foregangsbarnehage i Stavanger kommune.

Forskning om store barnehager viser at de kan være gode kvalitetsbarnehager hvis man har fokus på strukturen og ledelsen. Det har Jåttå barnehage hatt. I oppstarten var foreldrene skeptiske til størrelsen på barnehagen. Etter fem års drift har vi nå søkere som ønsker å være i Jåttå på grunn av kvaliteten på arbeidet her. Foreldre søker oss på første plass og blir værende til skolestart.

Egen modell er blitt utarbeidet

Vi har satt Stavanger kommune på kartet i forhold til oppstart. En helt egen oppstartsmodell, «Jåttåmodellen», er blitt utarbeidet i Jåttå barnehage de siste tre årene. Vi har tatt utgangspunkt i nyere småbarnsforskning og tilknytningsteori, og fått til en ny og bedre oppstart for de minste barna i barnehagen. Denne modellen har vakt stor oppsikt i hele landet. Vi kurser andre kommuner i «Jåttåmodellen», og i januar arrangerer vi en konferanse med 200 påmeldte fra hele landet her i Stavanger med «Jåttåmodellen» som tema. Modellen er også referert til både i pensumlitteratur ved barnehagelærerutdanninger og i Stortingsmelding 19 «Tid for lek og læring»

.

Et slikt innovasjonsarbeid har etter vår mening vært mulig fordi vi har det store fagmiljøet. Vi har mange kompetente ressurspersoner som samarbeider, og vi har mange barn og foreldre som er med på å evaluere modellen. De siste to årene har vi også hatt fokus på interkulturell kompetanse og likeverdig inkludering. Vi har mottatt 150.000 kroner fra Stavanger kommune for å arbeide med dette utviklingsarbeidet. Gjennom systematisk observasjon på alle avdelinger klarte vi å avdekke et mønster i leken blant barna: Barn med minoritetsbakgrunn og barn med majoritetsbakgrunn fikk ikke like muligheter i leken. Dermed får barna med seg ulike erfaringer og læring fra barnehagen.

Vi voksne må jobbe aktivt for å sikre at alle barn får like muligheter og betydningsfull sosial læring. Funnene våre ble også bekreftet i forskning på området. Dermed ønsker Jåttå barnehage igjen å gå foran og skape framtiden ved å heve kompetansen ytterligere hos de ansatte for å bedre inkluderingen. Implementeringen av dette arbeidet er nå i full gang. Et slikt utviklingsarbeid hadde ikke vært mulig uten de administrative ressursene vi har i Jåttå barnehage i dag.

Jåttå barnehage har en ledergruppe med virksomhetsleder, to avdelingsledere og en administrativ leder. Denne organiseringen fører til at faget kan ivaretas på en annen måte enn i mindre barnehager hvor virksomhetsleder ofte blir alene med mange forskjellige oppgaver som budsjett, personaloppfølging og HMS.

Mangfoldig kompetanse

I tillegg til ledergruppen har vi pedagogiske ledere på alle avdelingene, mange fagarbeidere og assistenter med mangfoldig kompetanse. En redusering i antall avdelinger vil føre til fatale konsekvenser for den humankapitalen vi har bygget opp i løpet av de fem siste årene. Stavanger kommune har selv vedtatt i barnehagebruksplanen for 2015-2020: «Større og fleksible barnehagebygg vil kunne gi mer robuste barnehageenheter, både ut fra driftsmessig-, økonomisk- og personalmessig hensyn. Samtidig er det en viktig forutsetning at barnehagene er store nok til å ivareta et god fagmiljø.»

Stavanger kommune er tjent med å ha et mangfold i barnehagene sine, noe også store barnehager kan bidra til. Derfor bør Jåttå barnehage bestå slik den er i dag. Da viser Stavanger kommune at de vil gå foran og skape framtiden.