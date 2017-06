Jeg er alene med to barn som snart skal begynne på skolen. Det er aktive barn, og fri lek står høyere i kurs enn organisert aktivitet.

Krevende øvelse

Å få dem til å sitte stille og konsentrere seg om oppgaver etter skoledagens slutt, blir en krevende øvelse. Dertil liker vi å ha besøk av og til, og kanskje ønsker ungene å gå på fotball eller turn etter hvert.

Jeg vil gjerne bidra til godt samarbeid mellom hjem og skole, men det finnes andre og bedre måter å fremme dette på enn med lekser. Ettermiddagene er verdifulle for oss, og vi bruker dem gjerne til å sykle tur, spille spill eller leke med naboen. Jeg jobber allerede redusert for å få dagene til å gå opp, og har problemer med å se for meg når leksene bør gjøres.

07.00 - 08.15: Stå opp, påkledning, spise og lage matpakke.

Stå opp, påkledning, spise og lage matpakke. 08.15 - 08.40: Transport til barnehage/skole + levering.

Transport til barnehage/skole + levering. 08.40 - 16.00: Transport + jobb + transport.

Transport + jobb + transport. 16.00 - 16.40: Henting + transport hjem.

Henting + transport hjem. 16.40 - 17.20: Lage middag.

Lage middag. 17.20 - 17.40: Spise middag.

Spise middag. 17.40 - 17.55: Rydde etter frokost og middag.

Rydde etter frokost og middag. 17.55 - 18.55: Samvær/lek.

Samvær/lek. 18.55 - 19.05: Lage kveldsmat.

Lage kveldsmat. 19.05 - 19.20: Spise kveldsmat.

Spise kveldsmat. 19.20 - 19.30: Pusse tenner.

Pusse tenner. 19.30 - 19.45: Pyjamas + bestemme klær til morgendagen.

Pyjamas + bestemme klær til morgendagen. 19.45 - 20.00 : Synge/lese.

: Synge/lese. 20.00 - 21.00: Ymse.

Foreslått et prøveprosjekt

I Stavanger har Miljøpartiet De Grønne foreslått å starte et prøveprosjekt med leksefri skole på skoler som ønsket det, men de ble nedstemt av flertallet. Nå er det på tide å endre praksis og snart er det valg. Stem på et parti som legger til rette for mest mulig samvær og lek i hverdagen.