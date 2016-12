Mens vi andre kjemper for å få fornybarfondet til Stavanger-regionen, kjemper varaordføreren i Sandnes, Pål Borgli, for Sandnes, skrev jeg i et kort leserinnlegg her i avisen!

Må spille på lag

Jeg prøvde å meddele at vi må spille på lag. Hver for oss blir vi bare svake. Men i et lenger tilsvar skriver Borgli at Sandnes ikke har mindreverdighetskomplekser. Det var godt å vite, men det var ikke det som var mitt ærend. Borgli skriver videre: «Til slutt vil jeg bare advare om at jeg kommer til å være den varaordføreren i Sandnes som skal ønske nye bedrifter fortsatt velkommen til byen vår, fordi det er bra for hele regionen.» Hvilken advarsel er det? Er han alene om å kjempe for arbeidsplasser? Er det ingen andre Sandnes-politikere som skal ønske nye bedrifter velkommen til byen?

Det er bra at han vil regionens beste, men kampen for fornybarfondet er ingen intern kamp mellom Stavanger og Sandnes.

Jeg lover å gå til Oslo

Nå har vi fått ny olje- og energiminister fra Frp. Han er fra Hordaland. Nå handler det virkelig om å stå sammen her i regionen, det er et fellesanliggende å kjempe for å få fondet hit. Varaordføreren tar beina fatt hvis Sandnes blir kontoradressen til fornybarfondet. Han inviterer meg med! Jeg lover å gå til Oslo hvis fornybarfondet kommer til regionen. Og jeg regner med at Borgli blir med, selv om kontoradressen skulle komme akkurat så vidt på Stavanger-siden av Forus-området.