Jeg ønsker dronningen til lykke som årets hovedutstiller

Vår dronning Sonja har alltid hatt kunsten som del av egen ryggrad, et mål. Som kunsthistoriker og dronning har hun bidratt gjennom mange år til å styrke kunstfeltet og legge til rette innen flere kunstfelt. Vi har all grunn til å være stolte over hennes langsiktige og gjennomarbeidede fokus. Hva som til nå er blitt skapt av ulike grunnmurer.

Parallelt med å fylle sin dronningrolle har Sonja gjennom lang tid søkt sin egen utvikling som skapende menneske. Hun har målbevisst arbeidet med sitt personlige uttrykksbehov, med særlig vekt på grafikkens muligheter.

Beinhard kritikk

Hun er i år valgt som hovedutstiller i det nyoppussede Kube 1 i Bergen med åpning den 23. mai. Debatten raser og kritikken er beinhard. Hun har takket ja til å bli målt og vurdert på lik linje som enhver billedkunstner må tåle med påfølgende hensynsløse og ærlige kunstkritikker av utstillingen. En blir vurdert etter mange kriterier.

Har utstillingen et budskap? Er den godt eller dårlig kuratert? Er det god eller dårlig beherskelse av teknikk? og så videre. Spørsmålene som springer ut av kriteriene, er mange og flerfoldige. Hvorvidt kunstneren har utdannelse eller ei, kommer lengre nede på listen. Jeg tar det for gitt at Sonja nettopp ønsker en slik ærlig tilbakemelding på sine arbeider. Gjennom slike prosesser skapes grunnlag for videre personlig indre vekst og refleksjon. Hun er ikke redd for å blottstille sin styrke og svakhet, være sårbar og stå på barrikaden.

Det kreves mot og gjennomføringsevne for å lage separatutstillinger. Gevinsten for Kube og Norge generelt er å bli verdenskjente, som på sikt kan høste fremtidige, ukjente gevinster.

Tilfeldighetene florerer

Hva som er pip eller pop? Kunst eller ikke kunst? Hvem som er inne eller ute…? Hvem som velger ut, snakker, styrer og steller, påvirker historiens utfall. Tilfeldighetene florerer.

Jeg misliker kritikkens snevre fokus, mangelen på respekt, støtte, generøsitet og vilje til å dele rampelyset. Jeg ønsker dronningen til lykke med sin 80-årsdag og ikke minst som årets hovedutstiller.