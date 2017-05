Mange av oss skjønte lite da Donald Trump vant presidentvalget. Det som kom fram under valgkampen, fikk de fleste nordmenn med våre verdier, etikk og moral til å avskrive hans kandidatur som kommende president i USA. Han var i våre øyne uegnet til å styre verdens viktigste nasjon.

Manglende klokskap

Vi har etter hans 100 regjeringsdager allerede sett mange eksempler som bekrefter hans manglende politiske klokskap.

Søndag 30. april fikk vi nok et eksempel på dette. I NRK Dagsnytt hørte vi at Trump på et massemøte etter 100 dager som president si at han er meget produktiv, og at han selv er meget godt fornøyd med jobben han har gjort så langt.

I rest my case!

Av alle de oppgavene han kunne ha grepet tak i, klarer jeg ikke å skjønne den nye presidentens prioriteringer. Han fortsetter sitt voldsomme korstog mot terrorisme, spesielt rettet mot innvandrere og islamister. Han ser det som en av sine viktigste oppgaver «å jobbe så hardt han kan for at ingen slipper inn i landet for å drepe amerikanere». Hva denne kampen koster med sine påtenkte murer, igangsatte og kommende «sikkerhetstiltak», kan vi bare prøve å forestille oss!

Som politiker, og ikke minst som forretningsmann, skulle en tro at Trump tar tak der utfordringene er størst, og at han og embetsverket gjør «kost/nytte analyser».

Dersom han er opptatt av å hindre at amerikanere blir drept, er det enkle grep som vil koste mikroskopiske beløp sammenlignet med de varslede tiltakene Trump vil igangsette. Problemet er imidlertid at Trump vil fokusere på «å stoppe innvandrere og islamister fra å komme inn i USA å drepe».

Mange barn blir drept

Realiteten er imidlertid at den liberale våpenlovgivningen i USA innebærer at amerikanerne selv dreper ca. 15.000 medborgere i året med skytevåpen. I 2016 var 3700 av disse barn. Det betyr at det hver eneste dag blir skutt og drept over 40 personer i USA.

Dersom man ser dette i et 10-års-perspektiv vil ca. 150.000 mennesker ha mistet livet primært som et resultat av konsekvensene av denne liberale politikken.

I den samme tiårsperioden har ca 3500 mennesker mistet livet i terrorangrep på amerikansk jord. Dette tallet inkluderer også angrep utført av amerikanske statsborgere.

I rest my case!