Ressursene er for begrenset. Nå blir de få gjenværende parkeringsplasser regulert bort. Den mulighet som turister har hatt til å forhøre seg hos Sonja i iskiosken om Slaget i Hafrsfjord, og tilknytningen til «Sverd i fjell», blir med det borte. Hafrsfjord-spillene ga for mange år siden opp å vise forestillinger om Harald Hårfagre og Erling Skjalgsson her. Men omsider får man opplysningsskilt, etter at folk er forne.

Rød flystøysone

I avisen 22. juni 2017 peker kultursjef Morten Hansen i Sola kommune på Sømmevågen som mulig sted for et Sagasenter. Avisen glemmer dessverre å nevne at det stedet kultursjefen peker på i fotografiet, ligger i rød flystøysone, og dermed på grunn av reguleringslovgivningen er utelukket fra utnyttelse for de aller fleste formål.

Jeg tillater meg å kaste frem tanken om Randabergfjellet som Sagasenter. Det ligger fritt og flott, med utsikt til Norvegen og innseilingen til Hafrsfjord og flyplassen på Sola. Her er det ingen reguleringsmessige forhold som begrenser utnyttelsen. Det er et stort område som kan utnyttes på en flott måte.

Noen vil kanskje innvende at Randabergfjellet ikke har noen spesiell tilknytning til Rikssamlingen. I denne sammenheng er det en ulempe stedet deler med Møllebukta og Sømmevågen. Det er derfor så godt som utelukket at samarbeidende kommuner vil bli med på interkommunale tiltak for et sted som ikke er av nasjonal betydning, selv om Randaberg og Sola kommune gjerne ser at nabokommuner blar opp penger for et sted kommunen synes er greit.

Ytraberget som gjelder

Skal man få noe til, er det Ytraberget som gjelder hvis Randabergfjellet blir forkastet. I følge sagaen, som har betydning for saken, var det på Ytraberget Slaget i Hafrsfjord ble avsluttet. Det var også her Kong Olav og kronprinsfamilien kom 17. juni 1972 for å feire 1100-års dagen for Slaget i Hafrsfjord og Rikssamlingen.