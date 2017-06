På kultursidene i Aftenbladet lørdag 27. mai 2017 var det et helgeintervju med oberstløytnant Palle Ydstebø med overskriften «Europa og Vesten har knapt vært tryggere enn nå».

Artikkelens budskap var at vi ikke må la oss rive med, verken i frykten for terror, uforutsigbare statsledere eller krig. For undertegnende, som ble født før andre verdenskrig og vokste opp under krigen og i etterkrigstiden, levde gjennom hele perioden med kald krig og var yrkesmilitær som jagerflyger til jeg var 41 år, minner Ydstebøs vurderinger om Arbeiderpartiets naive verdensanskuelse før 1940.

Jeg vil påstå at vi følte oss mye tryggere under den kalde krigen.

Forsvaret bygges ned

Denne tankegangen synes fortsatt å herske blant politikere og offiserer i dag. Norges forsvar er nedbygget siden oppløsningen av Sovjetunionen. Daværende forsvarsminister Tore Godal uttalte at nå hadde ikke Norge lengre noen potensiell fiende og vi kunne derfor bygge ned Forsvaret. Vi vet fra 1930-tallet at det er lett å bygge ned et forsvar, men det tar mange år å bygge det opp igjen. Det er vi vitne til i dag.

Russland har vist gang på gang at Vesten ikke kan stole på russiske avtaler, ref. Cuba-krisen, Krim, Ukraina og Syria. Eksemplene er mange. Videre ser vi russisk infiltrasjon i vestlige valgkampanjer.

Ydstebø kaller seg en strateg. Hvilken militær strategi ligger bak å legge ned flybaser, samle de få kampflyene på én base (Ørland), de få marinefartøyene ved én base (Håkonsvern), legge ned Olavsvern flåtebase med undervannsbåtbunkers, som på toppen av det hele blir solgt og leid ut til russiske interesser. Dermed har russerne adgang til Norge hvor de kan registrere og oppdatere sine angrepsplaner som de har hatt og oppdatert kontinuerlig siden den kalde krigen. En russisk atomrakett pr. base utsletter det norske forvaret. Er det strategisk tenking? Hvis ikke en skal tenke slik, hva skal en da med et forsvar? Kan vi ikke da like godt bruke milliardene på noe annet, som å hjelpe muslimske flyktninger i nærområdene?

Jeg vil påstå at vi følte oss mye tryggere under den kalde krigen. Det var en fredelig periode, vi visste hvem som var potensiell fiende (Warszawapakten), vi tok våre forholdsregler, hadde et rimelig sterkt forsvar og samholdet i Nato var sterkt. Hverken USA eller Sovjet ønsket krig, da det ville ha resultert i en atomkrig med total utslettelse av store deler av befolkningen i begge land og i Europa for øvrig.

Helt andre trusler

I dag er det annerledes. Ingen land utenom Nord-Korea har intensjoner om å bruke atomvåpen. Derimot er det øket bruk av konvensjonelle våpen for å vinne territorier, noe president Putin har vist ved å angripe Ukraina.

Jeg deler Ydstebøs vurdering angående Kim Jong-un. Han vet nok at hans land vil bli så godt som utradert om han starter en atomkrig med USA. Imidlertid er han farlig i den forstand at han kan fremprovosere et amerikansk angrep på sine atominstallasjoner. Det vil være naivt å se bort fra at han da kan svare med å sende missiler mot amerikanske baser i Asia. Det kan bli en krig som eskalerer.

Grunnlaget for islamistisk terrorisme

Imidlertid er det ikke en storkrig vi bør frykte mest, det er en innlands form for krig, nemlig terror. Ydstebø mener vi ikke bør frykte terror. Det er lett å sitte i et kontor på Akershus og tenke strategisk. Det er ikke så lett for etterlatte etter terrorangrep som i Manchester å tenke slik. Dagens terror som sprer seg i Vesten er et resultat av muslimsk innvandring. Muslimene har grunnlag i Koranen for å ta hevn over de kristne og vantro som har drevet krig i Afghanistan, Irak, Libya, Syria, og andre muslimske land. Muslimene finner oppfordring i Koranen om å føre hellig krig (Jihad) mot oss vantro.

Det vi ser nå er resultatet av at Vesten blandet seg inn i arabernes oppgjør seg imellom. Som militær strateg burde Ydstebø sett at terroranslaget mot USA i 2001 ikke var et militært anslag mot USA, men et terroristanslag av en sivil terrororganisasjon. Følgelig var det en sak for FBI å undersøke og ikke et militært anslag av en stat mot USA som skulle utløse Artikkel 5 i Nato. At europeiske og norske politikere aksepterte denne tolkningen, er tragisk. Artikkel 5 var ment som et forsvar mot en stat som angrep en vestlig stat i alliansen.

Nå ser vi også at USA synes å nedtone betydningen av Artikkel 5, men samtidig kreve at Nato går inn i Syria, stikk i strid med grunntanken bak Nato som en nord-atlantisk forsvarsallianse.

Farlig kaos

Enda mer tragisk er det at Norge og Nato valgte en militær løsning i Libya. Afghanistan, Irak og Libya er eksempler på dårlig vestlig strategisk tenking, noe som Ydstebø synes å forsvare. I dag er det sammenbrudd og kaos i de muslimske landene som Vesten, ledet av USA, blandet seg inn i. De norske og vestlige soldatene som falt i krig i Østen falt forgjeves. Norske politikere og militære prøver å døyve dårlig samvittighet med å utdele medaljer og hedre veteraner på frigjøringsdagen 8. mai, en dag som betyr mye mer for nordmenn enn de unødvendige krigene mot muslimer.

Vesten er langt fra så trygg som Ydstebø i sin trygge tilværelse på Akershus gir inntrykk av. Islamistisk terror har nådd Sverige. Det er dessverre bare et tidsspørsmål før den når Norge.