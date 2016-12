I et innlegg i Aftenbladet 27. januar spurte Terje Sandvik «Hvor var denne Eirik Faret Sakariassen, som alltid har noe å si når det gjelder solidaritet og flyktningspørsmål?», og han undret seg over hvorfor jeg ikke deltok på en markering til støtte for ofrene i det forferdelige vi ser i Aleppo og Syria.

Jeg var på det tidspunktet i Wien i Østerrike, en reise som var planlagt lang tid i forveien. Jeg ville selvsagt deltatt om jeg var i Stavanger. Det er ingen grunn til å bekymre seg for mitt engasjement. Ved neste markering står jeg gjerne side om side med Terje Sandvik i kampen for en mer rettferdig verden, uten krig og lidelse.