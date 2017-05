Delstaten i vest taler Trump og republikanerne tvert imot, og undertegnet i april en avtale med Canada og Mexico om å redusere utslipp av drivhusgasser.

Og New York Times forteller at guvernør Jerry Brown vil reise til Kina i juni for å delta på et møte med klimaledere for å bekjempe global oppvarming. «Jeg vil gjøre alt vi kan for å holde både Amerika og verden på miljøsporet slik som California gjør det», sier han.

Paris-avtalen skulle forplikte USA til å redusere sine utslipp med 26 prosent innen 2025, og denne avtalen har Trump i valgkampen lovet å trekke landet ut av (men avgjørelsen om hva han vil gjøre kommer først denne uken, sa han under G7-møtet på Sicilia sist helg. Red.anm.). For ham gjelder tydeligvis bare «America First», og da er det ikke så viktig med resten av kloden.

Arnold «the Terminator» er i dag en av Trumps største kritikere og har beskrevet presidentens miljøpolitikk som en trussel mot hele vår planet.

Størrelse og kompetanse

Nå er heller ikke California en hvilken som helst stat. Den har 39 millioner innbyggere, en økonomi på 2400 milliarder dollar, som er den sjette største i verden, og er ledende blant annet innen datateknologi i Silicon Valley, i produksjon av ren sol- og vindenergi og i avansert vitenskap ved universitetene i Stanford og Berkeley med flere.

Politisk er California en anti-Trump bastion. Det demokratiske partiet kontrollerer i dag begge kamrene i delstatsforsamlingen i Sacramento, i tillegg til å ha den nåværende guvernøren, demokraten Jerry Brown. Men også når republikanerne har hatt politisk makt, for eksempel under guvernør Arnold Schwarzenegger (2003–11), var California ledende i å innføre tiltak mot naturforurensing og klimautslipp. Og Arnold «the Terminator» er i dag en av Trumps største kritikere og har beskrevet presidentens miljøpolitikk som en trussel mot hele vår planet.

California har en historie, tradisjon og identitet som miljøforkjemper som går tilbake til 1970-tallet, og mange av miljøtiltakene i Obamas plan, også i internasjonale avtaler, ble først satt ut i livet i California. Trump prøver å reversere Obama-administrasjonens klimapolitikk, mens California stritter imot og vil at USA aksepterer klimaforliket i Paris.

For Detroit har California lenge vært en plage, da bilprodusentene har måttet legge seg på standarder som koster dem mer.

En torn i Trumps øye

Trump førsøker nå å tvinge California til lydighet ved å la Miljøverndepartementet (Environmental Protection Agency), som nå har fått en sjef som er Trump-tilhenger, klimaskeptikeren Scott Pruitt, til muligens å trekke tilbake et unntak som ble gitt av President Nixon tidlig på 1970-tallet, som tillot California å ha miljøstandarder som gikk lenger enn de føderale kravene til miljø. Trump har allerede senket føderale krav til utslippsstandard på biler etter påtrykk fra bil-lobbyen i Detroit.

Selvfølgelig er det motstand mot strengere miljøkrav i California også. Bedrifter klager over ulik og urettferdig konkurranse fra selskaper i andre stater eller i utlandet som ikke har like strenge standarder for utslipp. For Detroit har California lenge vært en plage, da bilprodusentene har måttet legge seg på standarder som koster dem mer. Likevel, California har ikke gitt etter.

California forbereder seg på juridisk motstand mot Trumps helomvending i miljøpolitikken og har engasjert Obamas tidligere justisminister, Eric Holder, til å representere California i rettssystemet mot Trump-administrasjonen. Igjen ligger det an til en dragkamp mellom en føderal regjering og en delstat, en ikke ukjent situasjon i USA – og dessuten godt kjent internt i EU også.

I april i år reiste en delegasjon fra California til Beijing for å ha møter med kinesiske myndigheter for å hjelpe dem med å sette opp et lignende kvotesystem.

Standhaftig videre

I Californias delstatssenat er det blitt satt fram et lovforslag om å kreve at all elektrisitetsproduksjon skal komme fra fornybare kilder innen 2045. Staten har også innført et tak på utslipp av karbondioksid og gitt anledning for selskaper og industrier til å kjøpe og selge utslippskvoter innen California. Dette var modellen for et internasjonalt kvotesystem som Obama uten hell forsøkte å få innført i 2010.

I april i år reiste en delegasjon fra California til Beijing for å ha møter med kinesiske myndigheter for å hjelpe dem med å sette opp et lignende kvotesystem. Med en betydelig befolkning av kinesisk herkomst, har California både kinesisk-språklig og vitenskapelig kompetanse som Kina vet både å verdsette og høre på.

Guvernøren sier også at han kommer til å møte på FNs klima-møte i Bonn i Tyskland til høsten, med eller uten USA, som representant for sin stat.

Heia, California!

Politiske krefter og ledere utenfor USA som ser faren for global oppvarming, som 95 prosent av alle klimaforskere nå sier er kritisk, burde gå utenom Washington og slutte sterkt opp om Californias arbeid for å ta vare på vår klode. Som guvernør Brown sa: «Vi representerer nok ikke Washington, men vi representerer en meget stor del av det amerikanske folk som ønsker gå inn for miljømålene til FNs klima panel.»

Guvernøren sier også at han kommer til å møte på FNs klima-møte i Bonn i Tyskland til høsten, med eller uten USA, som representant for sin stat. Heia California!