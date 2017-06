Selvfølgelig hadde bileierne parkert ulovlig, og selvfølgelig burde de ha visst bedre. Men været var godt, det var ingen ledige parkeringsplasser i nærheten, og Matmagasinet har vært usedvanlig populært fra første dag. Likevel oppfører Stavanger Parkering seg usedvanlig klønete.

Fått tiltrengt sympati

Det var åpenbart hvor alle bileierne befant seg. Kunne parkeringsvakta gått tjue skritt opp til restauranten og bedt folk flytte bilen innen fem minutter fordi de står ulovlig parkert? Dette som et ledd i deres pågående sjarmoffensiv? Og fått litt tiltrengt sympati i stedet for irritasjon?

Jeg har forstått de slik at Stavanger Parkering forvalter et regelverk som handler om trafikkregulerende tiltak. Det er boligsoneparkering i Niels Juels gate, beboerne betaler for å stå der på dagtid, omtrent på den tiden alle er på jobb. Det er ikke akkurat trafikkaos. Gata er tom for biler i den perioden Matmagasinet holder åpent. Hvorfor har ikke Matmagasinet fått tildelt en mulighet for parkering for sine gjester? Kommunen er jo, så vidt jeg kjenner til, begeistret for tiltaket. Så kommer Stavanger Parkering og skremmer gjestene vekk.

Enkelt og greit

Forslag: Kan det åpnes for to-timers fri parkering, slik som for eksempel er praksis på Våland? Enkelt og greit.