I et tilsvar til meg Aftenbladet mandag 26. juni, skriver Klaus Mohn at Solberg-regjeringen har begynt å gjøre enkle verdivurderinger av olje- og gassressurser i bakken. Det er feil. Tilsvarende er gjort under skiftende regjeringer, også under Stoltenberg-regjeringa. Om slike vurderinger blir bedre dersom de gjøres mer kompliserte – slik Mohn tar til orde for – er ikke gitt. Viktigst er at det legges til grunn realistiske forutsetninger.

Ingen stor oppdagelse

Videre skriver Mohn at lavere olje- og gasspriser vil gi lavere aktivitet. Det er vel ingen stor oppdagelse. Like selvsagt som at høyere priser gir større aktivitet. Jeg mener at det som er lagt til grunn i Revidert Nasjonalbudsjett er det mest realistiske. Unødig pessimisme bidrar til å skremme unge fra å søke til petroleumsstudiene. I neste omgang kan det føre til at store verdier går tapt. Klaus Mohn bør ta en prat med sine kollegaer som steller med olje på UiS.

Må ikke snakkes ned

Oljenæringa vil fortsatt være av den største betydning for norsk økonomi. Da må den ikke snakkes ned. I alle fall ikke her i distriktet.