Klimasats ga Stavanger mulighet til å ta den risikoen det er å prøve noe nytt

Om 10 år synes vi antakelig det er like rart og dumt å kjøre anleggsmaskiner, busser og biler på fossildrivstoff som det er å kjøre uten bilbelte – eller å røyke! Det er jo ganske opplagt: Hvorfor skal vi bruke maskiner og kjøretøy som støyer, forurenser og bidrar til farlige og kostbare klimaendringer når vi har alternativer som gjør den samme jobben, med en mye mindre kostnad for mennesker og miljø?

Ambisiøse klimaprosjekter

Klimasats er en støtteordning for klimatiltak i kommunene. Denne høsten delte vi ut nesten 100 millioner kroner til over 90 kommuner som alle hadde konkrete, realistiske og ambisiøse klimaprosjekter de ville gå i gang med. Klimasats betaler ikke hele gildet, kommunene må selv bidra, og prosjektene rundt om i landets kommuner kommer til å utløse tiltak for minst 2-300 millioner kroner – som kommer både klimaet og innbyggerne til gode. Her er ett eksempel.

Stavanger er en by med mange trivelige, men trange gater i sentrum. Mange bor og jobber her. Å våkne til lyden av en stor fossil-søppelbil, er ikke det hyggeligste som fins. Store biler i smale gater er heller ikke fotgjengernes favoritt. Det ville kommunene gjøre noe med, og skaffet seg mindre el-drevne renovasjonsbiler som henter avfallet i sentrum.

Gå tryggere i gatene

Resultatet har vært at urbane vestlendinger får sove bedre på morgenen, gå tryggere i gatene og puste inn mindre forurensning. Renovasjonsetaten kommer lettere fram og kan gi bedre service til beboere og næringsdrivende. Og – klimagassutslippet fra de gamle bilene er nulla ut.

Nå vil kommunen utvide ordningen til flere deler av byen, men da trenger de større biler med mer kapasitet. De ønsket seg en stor elektrisk renovasjonsbil som de kan teste ut. Men det er ikke lett for en kommune med begrensa budsjetter å investere i nytt, uprøvd utstyr.

Klimasats ga Stavanger kommune mulighet til å ta den risikoen det er å prøve noe nytt. Kommunen må betale omtrent det en vanlig renovasjonsbil vil koste, Klimasats dekker ekstrakostnaden til å kjøpe inn en elektrisk variant. Forsøket vil gi erfaringer som er nyttige for alle norske kommuner. Det kan skape økt etterspørsel etter elektriske renovasjonsbiler, som gjør at teknologien på sikt blir bedre og billigere.

Førjulsgave av regjeringen

Andre steder i landet brukes Klimasats-penger på fossilfrie anleggsplasser, innkjøp og testing av elektriske busser og maskinpark. De går til sykkelparkering ved kollektivknutepunkter og el-sykler i kommunal drift. Det vil også gå penger til arealplanlegging – det høres ikke så sexy ut, men god planlegging som sikrer klimavennlig by- og regionutvikling på sikt, er helt avgjørende for å få betydelige klimagassreduksjoner og mer effektiv transport i årene som kommer.

Kommunene fikk en førjulsgave av regjeringen og samarbeidspartiene da Klimasats-potten ble økt til 150 millioner kroner i statsbudsjettet for 2017. Fristen for å søke er 15. februar. I 2016 var det bare en av tre søkere som fikk støtte – nå får disse og alle andre en ny mulighet – en mulighet til å gjøre noe for både klimaet og innbyggerne i kommunen.