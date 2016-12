Global politikk har entret en ny æra hvor sannhet tilsynelatende er irrelevant. Oxford Dictionary har utropt «Post-truth» til intet mindre enn årets ord 2016. Trump vant det amerikanske presidentvalget til tross for at 70 prosent av hans uttalelser er løgn, ifølge nettstedet Politifact.

Selv om «post-truth»-begrepet for alvor entret den globale scenen i 2016, er det å ta beslutninger på uriktig eller tynt grunnlag ikke noe nytt. Vi gjør det hele tiden. Å gjøre en antakelse, er en av de basale metodene vi mennesker har for å navigere i verden. Vi kan aldri vite alt, og de antakelsene vi gjør basert på erfaringer og egne observasjoner er verdifulle i det daglige. Men. Når den gjelder byutvikling kommer disse ofte til kort, for de kan beskrive utfordringene unøyaktig, mange ganger identifiserer de ikke det virkelige problemet.