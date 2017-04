Det har i lang tid vore oppheita internasjonal debatt vedrørande bruken av glyfosat, det viktigaste virkestoffet i fleire sprøytemiddel mot ugras, blant anna i storselskapet Monsanto sitt produkt Roundup.

Striden står no hovudsaklig mellom EUs mattryggleikssorgan (EFSA) og Verdas helseorganisasjon (WHO) sitt kreftforskingsorgan IARC. EU opnar for fortsatt bruk av glyfosat, medan WHO åtvarar mot kreftfaren stoffet kan utgjera.

Strengt regulert

Gjennom EØS-avtalen har glyfosat fått forlenga godkjenning i Noreg fram til seinast utgangen av 2017. Glyfosat er altså lovleg, men bruken av stoffet er, som andre sprøytemiddel, strengt regulert gjennom klare retningsliner i forskrift om plantevernmidler frå 2015.

Mattilsynet, som fører tilsyn med forskrifta, slår fast at sprøytemiddel generelt sett ikkje skal brukast, og at alternative metodar skal vurderast før eventuell bruk av kjemikaliar.

På barn sine leikeareal er all bruk av plantevernmidlar forbode.

Forskrifta er klar på at den som utfører spreiing av plantevernmiddel på areal som er opne for allmenn ferdsel, har plikt til å informera offentligheita om dette. Mattilsynet skriv på sine nettsider: «Det skal settes opp plakater i samsvar med Mattilsynets mal. I tillegg til selve arealet skal også veier eller stier som fører inn i arealet merkes (…)

Det merkes med varselplakat for at folk skal velge om de vil oppholde seg i område eller ikke, evt. plukke bær eller sopp. Det anbefales at barn og dyr ikke skal ferdes i områder som er sprøytet før det er tørt. Hovedregel er at plakaten skal stå i minst sju dager. Ved spredning langs offentlig vei er det krav til merking langs veien. Det er ikke spesifisert avstandskrav, men det er naturlig at skilt blir plassert slik at det er synlig på naturlige stoppunkter (rasteplasser, busslommer), ved startpunktet og der det kommer større tilførselsårer.»

Forbode

På barn sine leikeareal er all bruk av plantevernmidlar forbode, fastslår forskrifta, utan å spesifisera nett kva areal det er snakk om. Som kjent avgrensar ikkje barn leiken berre til leikeplassar, dei ferdast også langs skulevegar og andre offentlege område. Naturvernforbundet har i lengre tid observert det som må kunna kallast liberal bruk av Roundup i jærkommunane, mellom anna i bustadområde og langs skulevegar. Me kjenner ikkje til eit einaste tilfelle der sprøyta område har blitt merka med plakat, slik forskrifta krev. Naturvernforbundet etterspør difor konkrete svar på følgjande spørsmål:

Føreligg det offentlege kart over områda der kommunen planlegg å nytta Roundup i vår/sommar? Dette er truleg av interesse ikkje minst for småbarnsforeldre og folk med barn i skulealder.

Er det mogleg å få innsyn i dei faglege vurderingane som ligg til grunn for avgjerdene om å nytta Roundup?

Finns det dokumentasjon på at alternative måtar for ugrasfjerning blir vurdert?

Plantevernforskrifta har vore gjeldande sidan 2015. Malen for plakatane som varslar at sprøyting pågår/har blitt utført, har lege klare til utprinting på Mattilsynet sine nettsider sidan då. Kva tid har kommunane tenkt å ta dei i bruk?

Må bli tatt på alvor

Dersom plantevernforskrifta skal ha noko føremål, er det viktig at den blir tatt på alvor og følgt opp både av kommunane og Mattilsynet. Naturvernforbundet minner om gode alternative metodar for ugrasfjerning, slik som luking eller bruk av varmt vatten.