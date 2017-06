I Kreftforeningens strategi kan vi lese at de har overskrifter som: «Kreftforeningen går foran» og «Kreftforeningen er en viktig samfunnsaktør» Vel, når det kommer til å tilby sine ansatte sykepleiere likeverdige lønns- og arbeidsvilkår som resten av ideell sektor, så er det klart og tydelig at Kreftforeningen går totalt motsatt vei.

Gjennom forhandlingene mistet Anne Lise Ryel og Kreftforeningen all tillit hos meg og hos mange andre.

For en tid tilbake valgte Kreftforeningen å gå fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke (hvor hovedvekten av ideell sektor befinner seg) og til NHO. Hovedargumentet var interessepolitisk uenighet med Virke om tobakkspolitikk. Når man da velger NHO som ny organisasjon, hvor mange av tobakksindustriens norske avdelinger er organisert, setter i alle fall jeg spørsmålstegn ved om det var uenighet interessepolitisk. Var muligheten til å påvirke sine ansattes lønns- og arbeidsvilkår i en dårlig retning også en av hovedgrunnene?

Viste sitt sanne ansikt

Når skiftet kom, lovte generalsekretær Anne Lise Ryel at ingen ansatte skulle få dårligere ordninger enn det man hadde tidligere. De ansatte viste tillit og stolte på lovnaden. Den lovnaden holdt til vi kom til forhandlingsbordet og skulle forhandle ny tariffavtale. Da viste Kreftforeningen sitt sanne ansikt og gikk vekk fra det man hadde lovt. Da var sykepleiere plutselig ikke sykepleiere lenger. De var funksjonærer. Kreftforeningen ville også ha en avtale som kunne sies opp med en måneds varsel uten mulighet for å gå til streik. Hvor forsvant lovnadene Ryel? Tillit er ikke noe man ber om, det bygges opp over tid! Gjennom forhandlingene mistet Ryel og Kreftforeningen all tillit hos meg og hos mange andre.

Sykepleierne som nå er i streik, er ansatt i Kreftforeningen nettopp fordi de er sykepleiere.

Kompetanse

Sykepleierne som nå er i streik, er ansatt i Kreftforeningen nettopp fordi de er sykepleiere. De har en kompetanse om kreft som kommer pasienter, pårørende og andre sykepleiere til gode. Det er sykepleierne som har utarbeidet og bygget opp alle faktadelene på nettsiden til Kreftforeningen, nettopp fordi de har den kompetansen som foreningen trenger for å gi et godt tilbud til alle i samfunnet. Sykepleierne er ikke funksjonærer, de er hardtarbeidende fagfolk som vil det beste for pasienter, pårørende og gode kollegaer rundt omkring i landet. De ønsker at man skal finne gode tips, råd og svar gjennom å lese fagstoffet som er tilgjengelig på www.kreftforeningen.no.

Setter støtten på vent

Støtt derfor sykepleierne i streik. Det er nå svært mange givere som setter støtten på vent og Kreftforeningen merker «på pungen» at folk har høy terskel for å støtte en arbeidsgiver under en pågående konflikt med egne arbeidstakere.

Det er en helt naturlig reaksjon. På denne måten bidrar bevisste givere til at pasienter, pårørende og sykepleiere rundt omkring i landet kan få beholde god kompetanse også inn i fremtiden.

Kreftforeningen – vis dere verdig utsagnet om at foreningen går foran, inngå en ordentlig avtale og få sykepleierne tilbake i de posisjonene de ønsker å være – nemlig på jobb til glede for pasienter, pårørende, sykepleiere og befolkningen rundt omkring i hele landet!

Derfor er sykepleierne i Kreftforeningen i streik