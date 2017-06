Men det eg opplevde på siste kontroll, var at sidespegelen på høgre side ikkje kunne godkjennast fordi den ikkje kunne bøyast flat inntil sida på bilen. Systemet verkar godt når det gjeld å stilla spegelen innanfrå, opp eller ned, eller i den vinkelen eg vil ha for å få best sikt bakover.

Verkstaden sa eg måtte ha ny spegel, pris ca. 5000 kr og montering i tillegg. Bilen er gamal og god, ca. 17 år, og eg har tenkt å køyra han til eg ikkje lenger får ha sertifikat. Eg er 85 år. Naboen min har enno eldre bil. Den gjekk fint gjennom EU-kontrollen. Den har aldri kunna lagt sidespeglane inn til sida. Kvifor blir den godkjend og ikkje min?

Kven kan svara meg på dette?

Er det fare for sikkerheit ved min bil, der den venstre spegelen kan bøyast inn, men ikkje den høgre, så må det vera enno farlegare når begge speglane er faste?

Dette blir det største utlegget for meg etter kontrollen, og det er heilt meiningslaust. 5000 kroner pluss arbeidspengane er mykje å leggja ut for ein åleine-pensjonist. Kva skjer dersom eg nektar å byta ut spegelen? Kven kan svara meg på dette?